Za posle z Darsom podkupovali Snežiča in SDS

POP TV je objavil posnetek, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Sam naj bi Snežiču plačal za 90.000 evrov podkupnin. Snežič in prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak očitke zavračata. POP TV pa razkriva tudi sum kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke.

Kot je za rubriko 24UR Fokus na komercialni televiziji povedal žvižgač, naj bi mu Snežič dejal, da ima na Družbi za avtoceste RS (Dars) »kompletno oblast nad posli«, in sicer preko treh ljudi: predsednika uprave in nekdanjega podpredsednika NSi Hajdinjaka, preko tedanjega direktorja področja vzdrževanja na Darsu Damijana Jaklina, ki je bil tudi državni sekretar obrambnega ministra in prvaka NSi Mateja Tonina, ter preko Antona Travnerja, nekdanjega generalnega direktorja policije, ki je bil po tistem, ko je odstopil s položaja, na Darsu svetovalec uprave za korporativno varnost.

Žvižgač je zatrdil, da je bila podkupnina potrebna, če si želel delati za Dars, sicer da si bil izločen. »Rok Snežič je po celi Sloveniji iskal takšne kombinacije, da bi dobil denar za stranko,« je navedel. Na vprašanje, ali je Snežič govoril, da je to denar za stranko SDS Janeza Janše, ki je bil v času posnete finančne transakcije premier, je odgovoril pritrdilno.

Snežič, sicer registrirani lobist, je za POP TV zatrdil, da podkupnine ni nikoli prejel. »Če sprejmem, sprejmem plačilo za svoje opravljeno delo,« je poudaril. Je pa potrdil, da večkrat zahteva predplačilo, ki ga deponira in vrne, če pri urejanju posla ni uspešen. Če je uspešen, strankam nato izda račun. A za Dars ni nikoli lobiral oziroma se ne spomni, da bi mu kdo plačal avans. Kot je še povedal, ni član SDS, je pa njen simpatizer.

Hajdinjak je medtem za komercialno televizijo dejal, da Snežiča ne pozna. »Nikoli se nisva videla, nisva govorila, nikoli si nisva dopisovala,« je izpostavil. So pa po njegovih besedah številni posamezniki, tudi z več ministrstev, nanj pritiskali, naj se s Snežičem sestane: »Je bilo kar nekaj klicev, v katerih so mi priporočili, da bi bilo dobro, če bi se srečal z gospodom Snežičem. Vendar tega nisem upošteval.« Potrdil je, da je takšen klic prišel tudi od uslužbenca z ministrstva za infrastrukturo, ki ga je takrat vodil njegov strankarski kolega Jernej Vrtovec. Slednjega je o tem klicu tudi obvestil.

Da Snežiča ne pozna, je dejal tudi Jaklin.

V uredništvu 24UR Fokus sicer razpolagajo tudi s posnetkom, na katerem Snežič o Travnerju pravi, »da ni čisto naš«: »On ni SDS, SDS. Saj zato je letel s policije takrat, ker smo ugotovili, da ni čisto naš.«

»Ne poznam ga, nikoli nisem z njim govoril, nikoli me ni poskušal kontaktirati,« se je odzval Travner. »Nisem član nobene stranke in kot veste iz medijev, sem odstopil iz osebnih razlogov, brez kakršnegakoli zunanjega vzroka, ki bi me k temu napeljeval,« je zagotovil.

Janša, Tonin in Vrtovec medtem zadeve niso želeli komentirati.

Kartelno dogovarjanje?

POP TV je pod drobnogled vzel tudi aktualni razpis za avtovleke tovornih vozil, pri tem pa ugotovil, da Dars nima nad njim »praktično nobenega nadzora, saj gredo vsi računi mimo državne družbe«. Rok za oddajo in odpiranje ponudb se je zaradi pritožbe AMZS na Državno revizijsko komisijo prestavil že petkrat, so spomnili.

Področni direktor za avtovleke je bil do pred nekaj tedni prav Jaklin, eno od ključnih vlog, da so pred dvema letoma iz igre izločili šestega avtovlekarja, podjetje Žonta iz Žalca, pa naj bi imel tudi Travner, ki je kot svetovalec uprave za korporativno varnost na terenu kar sam izvajal meritve kamionov. Podjetje Žonta, ki zaradi odpovedi pogodbe ne sme sodelovati na aktualnem razpisu, odločitev Darsa izpodbija na sodišču.

Na Darsu naj bi medtem poskrbeli, da so si posel sami razdelili izbrani avtovlekarji. Kot so opozorili pravniki, gre za sum kartelnega dogovarjanja z Darsovim blagoslovom, navaja komercialna televizija.

POP TV omenja tudi zunanjo odvetniško pisarno Nine Zidar Klemenčič, s katero je Hajdinjak pogodbo podpisal le nekaj tednov po prevzemu funkcije in je v treh letih na Darsu zaslužila več kot 400.000 evrov. Prav ta pisarna naj bi opravila glavnino svetovanja pri avtovlekah, tudi ko gre za zakonodajne spremembe na tem področju.

Televizija namreč razpolaga z dokumentom, ki kaže, da je ta odvetniška pisarna Darsu izstavila račun za 18 ur odvetniških storitev za pripravo predloga dopolnila k zakonu o cestah. Zidar Klemenčič je sicer za POP TV zanikala, da bi pisali zakonsko besedilo in pojasnila, da so skušali zgolj najti rešitev, ki bi bila v interesu vseh deležnikov.

A po poročanju televizije naj bi šle spremembe na roko žalskemu podjetniku Enesu Draganoviću, ki se ne ukvarja le s prevozi in težko mehanizacijo za odvoz vozil, temveč ima tudi hotel, restavracijo, bencinski servis ipd. Prav v njegovem hotelu je junija letos zasedal tudi svet NSi, iz računa pa je razvidno, da so za najem dvorane plačali 162 evrov, za 20 porcij prigrizkov pa 410 evrov, še razkriva POP TV.