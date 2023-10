SDS: Rok Snežič ni nikoli pridobival sredstev za stranko

V SDS so zavrnili navedbe, da naj bi davčni svetovalec Rok Snežič zanje pridobival sredstva, med drugim s podkupninami, ki naj bi jih po poročanju POP TV prejemal pri posredovanju za pridobitev poslov z Darsom. »Rok Snežič ni nikoli pridobival sredstev za stranko SDS,« so danes na družbenem omrežju X zapisali v stranki.

POP TV je v nedeljo objavil posnetek, v katerem Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Snežič naj bi žvižgaču dejal, da ima na Darsu »kompletno oblast nad posli«, in sicer prek treh ljudi, med drugim predsednika uprave in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka.

Snežič je potrdil, da je denar za stranko SDS

Žvižgač je zatrdil, da je bila podkupnina potrebna, če si želel delati za Dars, sicer si bil izločen. »Rok Snežič je po celi Sloveniji iskal takšne kombinacije, da bi dobil denar za stranko,« je navedel. Na vprašanje, ali je Snežič govoril, da je to denar za stranko SDS Janeza Janše, ki je bil v času posnete finančne transakcije premier, je odgovoril pritrdilno.

Navedbe so v SDS danes zavrnili prek družbenega omrežja X in med drugim zapisali, da bi novinarka, če bi to preverila, odgovor tudi dobila.