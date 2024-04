Danes si mnoge mladosten videz pričarajo s pomočjo polnil, kot je botoks. Ne glede na to, ali ga uporabljate ali ne, ste lahko z napačno izbranimi ličili ali neustreznimi negovalnimi sredstvi videti starejši. Katera lepotna sredstva je najbolje izbrati, če želimo biti videti mlajši od svojih let? Najboljša izbira Zlato pravilo ličenja je: svetleje je videti mlajše. To velja tako za podlago kot za odtenke senčil in rdečil. Če nosite denimo podlago, ki je za vas pretemna, ste lahko celo pri tridesetih videti starikavo, medtem ko vas en odtenek svetlejša podlaga od vašega naravnega tena pomladi...