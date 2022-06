Vsi bi šli na Hrvaško, na cestah pa kaos

V Katoliški cerkvi danes obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa. Ker je ta v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, je po naši državi povečan promet, zaradi česar nastajajo zastoji, piše Promet.si:

na štajerski avtocesti iz smeri Celja proti Ljubljani;

na gorenjski avtocesti iz smeri Vodic proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam;

na ljubljanski severni in zahodni obvoznici iz smeri Celovške in na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti razcepu Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki;

na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim, upočasnjen promet je tudi naprej proti Ljubljani na posameznih odsekih;

na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški;

na cestah Šmarje–Koper, Medvode–Ljubljana, Šmartno–Šentvid ter na regionalni cesti skozi Postojno.

Zamuda je pri potovanju v smeri iz Maribora do Ljubljane do ene ure, iz Kopra do Ljubljane dobre pol ure, skozi predor Karavanke do Ljubljane pa dobra ura.

Čaka se tudi na mejnih prehodih

Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Gruškovje in Zavrč je treba za prestop meje čakati.

V Zavodu reševalni pas pri tem opozarjajo voznike, naj v gneči na avtocesti ne pozabijo zagotoviti varnega pasu za reševalna vozila, saj je čas ključen pri reševanju življenj.

Povečan promet tudi konec tedna

Močno povečan promet je pričakovati tudi konec tega tedna zaradi vračanja turistov proti Avstriji. Poleg tega po Sloveniji do nedelje poteka kolesarska dirka, zaradi katere so posamezne ceste zaprte.