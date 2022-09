Vseživljenjsko garanje pokončala strela (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pred dnevi poročala, da je v nemirnem popoldnevu za gasilce in civilno zaščito »strela udarila tudi v naselju Dobležiče v občini Kozje in povzročila požar na ostrešju gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje, Kozje, Sela-Verače-Virštanj in Buče so zavarovali kraj dogodka ter omejili in pogasili požar. Ogenj je v celoti uničil ostrešje.«

Zgorela je tudi krma za živino.

Tako je Jože Humski z družino iz Dobležič 23 pri Virštanju ostal brez pomembnega gospodarskega poslopja. Z ženo Zinko sta z dolgoletnim garanjem ustvarila lepo domačijo, zdaj pa je vse to vzel rdeči petelin. »Žal objekta nimajo zavarovanega, zato smo se odločili, da bomo zaprosili dobre ljudi za pomoč družini Humski. Zavedati se moramo, da nesreča nikoli ne počiva in nikoli ne vemo, kje lahko udari,« nam je sporočil vsestranski aktivist s Kozjanskega Janez Ilek ter dodal, da je družini možno pomagati prek Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. »Naprošamo vse ljudi dobrega srca, da pomagate. Verjamem v vašo dobroto in vas vse lepo pozdravljamo s kozjanskih krajev,« je pripisal Ilek, tudi član občinskega sveta občine Podčetrtek.

Pobegnili pred najhujšim

Čeprav je po neuradnih podatkih požar povzročil za najmanj 50.000 evrov materialne škode, so Humskijevi veseli, da vse skupaj ni še huje. Strela bi namreč lahko ubila koga od domačih, saj so se, ko je začelo močno deževati, zatekli pod streho v neposredni bližini kraja, kjer je počilo in naglo zagorelo.

50.000 evrov škode je po prvih ocenah.

»Mi smo v bližini delali in smo se umaknili pod streho, a k sreči pod kozolec, ne pa v hlev. Tako smo imeli srečo, da ni še huje. Tudi živina je bila na paši in so živali preživele. Res je, da smo takoj, ko je zagorelo, začeli odstranjevati iz prostora, kar smo pač lahko. A veliko se ni dalo rešiti, kajti ogenj je hitro zajel ne le streho, temveč tudi spodnji del. Tako je poleg celotnega ostrešja in veliko sena ter slame zgorelo več kosov mehanizacije in strojev. Zdaj bi morali najprej urediti novo streho, da bi lahko reševali drugo. Kličejo nas ljudje in sprašujejo, ali potrebujemo krmo za živino, a kaj ko je nimamo kam dati, dokler se hlev ne vrne v prvotno stanje, predvsem dokler ne dobi nove strehe,« nam je razlagal 56-letni Jože, ki je s šest let mlajšo ženo in z veliko odrekanja uredil lepo domovanje zase in za sina Martina ter hčerko, študentko Majo. Nikoli niso tarnali, zdaj pa je več kot očitno, da jim je potrebna širša družbena pomoč, če želijo znova zaživeti kot prej.

Gospodar in njegova družina sta hvaležna za vsakršno pomoč.

Zakonca se preživljata s kmetovanjem, predvsem z govedorejo, prašičerejo ter vinogradništvom-vinarstvom. Poleg finančne pomoči bi v prvi vrsti potrebovali krmo za živali, zlasti seno in zrnje, seveda pa bi bil dobrodošel tudi gradbeni material, les za ostrešje in strešna kritina. Že zdaj je družina hvaležna za vsakršno pomoč. »Vidimo, kako dobri ljudje živijo okrog nas. Poleg gasilcev, ki so hitro prišli in skrbeli, da se požar ni razširil, so nam na pomoč nemudoma pritekli sosedje, za kar sem vsem hvaležen. Gasilci so imeli veliko problemov, kajti ko se vžgeta slama in seno, so tukaj hitro težave. Zato so imeli veliko dela kakšnih pet ur,« nam je še povedal Jože, ki se jasno zaveda, da jim deževna jesen in mrzla zima ne gresta prav nič na roko.