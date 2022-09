Vse večja drama na RTV: Urbanija »diktira goste«, med malico pa pred njegovo pisarno branje poezije

V Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na novinarski konferenci opozorili, da se pritiski in grožnje z disciplinskimi postopki s strani vodstva RTVS nadaljujejo. Na različne institucije so zato vložili več deset prijav, tudi ovadb. Napad na enega je napad na vse, so ob tem poudarili.

RTV je Kras, na katerem divjajo požari, ki so jih zanetili gasilci.

Po besedah predsednice Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helene Milinković so razmere na RTVS še vedno zaostrene. Sodelavci so še vedno dnevno šikanirani in diskreditirani. Namesto reševanja razmer vodstvo na posamezna uredništva, novinarje in druge ustvarjalce programa stopnjuje pritiske, nekaterim zaposlenim pa grozi z odpovedjo delovnega razmerja, je poudarila.

Direktor Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija denimo presega svoja pooblastila, ko pritiska na urednike oddaj in jim »diktira goste«, je opozorila. V koordinaciji so generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha pozvali, naj zaradi preseganja pooblastil Urbanijo razreši, a odgovora še niso prejeli. Med novinarji, zoper katere je vodstvo RTVS sprožilo disciplinske postopke je tudi novinar Multimedijskega centra (MMC) Boris Vasev. Kot je povedal, naj bi se v postopku znašel, ker je na svojem zasebnem računu na twitterju izrekel kritiko zoper delo novinarja in voditelja RTVS Igorja Pirkoviča. Ta je v avgustu v oddaji Utrip po mnenju Vaseva širil nepreverjene govorice, da naj bi bili za požare na Krasu krivi migranti.

Mineva 110. dan stavke na RTVS

Pogajalska skupina novinarskih sindikatov se je z vodstvom doslej sestala na 12 pogajanjih. »S stavkovnimi pogajanji nismo prišli nikamor, še vedno smo pri prvi alineji prve stavkovne zahteve, in to je novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija,« je dejala Milinkovićeva.

»Mi ne bomo odnehali, vztrajali bomo pri profesionalizaciji novinarskega dela in avtonomiji novinarjev in urednikov.« Po njenem mnenju je napad na enega napad na vse.

Branje poezije pred pisarno direktorja TV Slovenija

Podporo sodelavcem iz informativnega programa TVS je izrazil tudi Miha Žorž iz Radia Slovenija. »RTV je pacient, ki mu zdravniki ne želijo naravnati zlomljene noge, RTV je avtocesta, na kateri velja zakon močnejšega, RTV je Kras, na katerem divjajo požari, ki so jih zanetili gasilci.«

Montažer TVS Dejan Koban je prebral odlomek iz Živalske farme Georga Orwella in napovedal, da bo od ponedeljka v znak protesta in podpore kolegom v času malice bral poezijo pred pisarno Urbanije. Ob tem bo zoper njega zbiral 'opomine', ki mu jih bo nato tudi predal.