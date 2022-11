Vremensko opozorilo: prihajajo močni nalivi

Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 °C. Pozno popoldne bodo padavine od zahoda postopno slabele. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19 °C.

Zvečer in ponoči bo oblačno. Padavine se bodo iznad zahodnih krajev razširile nad vse sosednje pokrajine. Ob morju se bo krepil jugo. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, v krajih zahodno in južno od nas bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V soboto in nedeljo bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu pretežno oblačno in večinoma suho.

Opozorila

V petek zjutraj, dopoldne in sredi dneva bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možni krajevno močnejši nalivi. Jutri se bo prek severnega Jadrana ob močnih južnih vetrovih pomikal ciklon z vremensko fronto. Zjutraj, dopoldne in sredi dneva bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možni krajevno močnejši nalivi.

Oktober nadpovprečno sončen

ARSO poroča, da je bilo padavin oktobra na ravni Slovenije močno podpovprečno, število sončnih ur pa nadpovprečno. Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal 3,2 °C, zaradi česar je letošnji oktober najtoplejši vsaj od leta 1950. Za 0,2 °C je prehitel dosedanji najtoplejši oktober leta 1966 in za 0,3 °C drugi najtoplejši oktober, leta 2001. Najhladnejši je bil v tem obdobju oktober 1974 z odklonom –4,6 °C, daleč pred drugim najhladnejšim oktobrom leta 2003 z odklonom –2,4 °C.

Oktober je bil na ravni celotne države namočen močno podpovprečno glede na primerjalno obdobje 1981–2010. Na državni ravni je kazalnik višine padavin znašal okrog 35 odstotkov, kar uvršča letošnji oktober med deset najbolj suhih od leta 1961. V tem obdobju je bil na ravni države najmanj namočen praktično popolnoma suh oktober 1965, sledi mu oktober 1995 s kazalnikom padavin 8 odstotkov. Najbolj namočen v tem obdobju je bil oktober 1992 s kazalnikom padavin 263 odstotkov, kazalnik padavin nad 200 odstotkov pa so imeli še oktobri 1964, 1980 in 1974.