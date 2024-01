Vremenoslovci izdali opozorilo: na teh predelih bodo snežni zameti

Agencija za okolje je pred napovedanimi petkovimi nepredvidljivimi vremenskimi razmerami izdala oranžno in rumeno opozorilo. Zapisali so, da bo od petka zjutraj do noči na soboto na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 km/h. Burja bo na prehodu z Notranjske na Primorsko delala tudi snežne zamete.

Na spletni strani meteoinfo pa vremenoslovci napovedujejo, da bo ob petkovi snežni fronti treba letos prvič prijeti za lopate, saj bo večji del države zajelo nekajurno močnejše sneženje, ki lahko v razmeroma kratkem času tudi nekaterim nižinam prinese več kot 10 centimetrov snega. Opozarjajo na izrazito ohladitev, ob burji pa bi lahko nekaj snežink prineslo tudi ob morje.

Najprej bo moker, nato pa suh

Dodajajo, da se bo meja sneženja v uri ali dveh spustila do nižin, in ker bo menjava zračne mase hitra in izrazita, lahko nastanejo posamezne nevihte s sodro. Najmočneje bo snežilo zjutraj in dopoldne, sredi dneva pa bo sneženje oslabelo in ponehalo. »Na Notranjskem in Kočevskem lahko lokalno tudi več kot 20 centimetrov. Na Dolenjskem in v Beli krajini okoli 15, po nižinah osrednje, severne in severozahodne Slovenije pa večinoma okoli 10 centimetrov.«

Zapisali so še, da bo sneg sprva moker, ob padcu temperatur pa bo vse bolj suh, zato se bodo centimetri hitro nabirali. Napovedujejo, da lahko v višjih predelih lokalno zapade tudi več kot četrt metra snega.