V šestih urah do 15 cm snega: na karti si lahko ogledate, kje ga bo zapadlo največ (FOTO)

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo v noči na petek močno ohladilo. Napovedujejo tudi, da bo sneženje zajelo večji del države. »Kot kaže lahko po nižinah osrednje Slovenije v petek dopoldne v manj kot 6 urah zapade večinoma od 5 do 10 cm snega, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa tudi okoli 15 cm. Vozne razmere bodo torej v petek dopoldne povsem zimske, se bodo pa popoldne najverjetneje že izboljšale,« napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje.

Napovedujejo še, da bo pri nas hladna fronta od severa začela vplivati na vreme pri nas v drugem delu noči na petek, ko se bodo padavine krepile, dež pa bo v notranjosti Slovenije kar hitro prehajal v sneg. »Sneženje bo predvidoma najmočnejše v petek v jutranjem in dopoldanskem času, sredi dneva pa bo oslabelo in popoldne povsod že ponehalo. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen in mrzel severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja.«

Na spletni strani agencije za okolje so še zapisali, da se bodo v drugem delu noči na petek padavine razširile nad vso Slovenijo. Hitro se bo ohladilo, meja sneženja se bo v notranjosti zjutraj spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Padavine bodo v petek popoldne ponehale.

Vremenoslovci neurje.si so zapisali, da se nam obeta nekaj hladnejših dni in da se bo zato sneg obdržal malce dlje. Po nižinah bo v osrednji Sloveniji zapadlo med pet in 15 centimetri snega, nekoliko več v višjih legah Kočevske in Dolenjske regije. Na zemljevidu so označili, kje ga bo zapadlo največ. Napovedujejo še, da proti koncu meseca pa sledi večja otoplitev.

V soboto se bo razjasnilo. Jutro bo hladno, po nekaterih nižinah je možna megla. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.