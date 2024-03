Vreme: Pričakujte nepričakovano

Največ padavin lahko pričakujete v noči na nedeljo. To je ugodno tudi za nemoten potek velikega športnega dogodka v Planici, saj dež obiskovalcev in skakalcev ne bo močil med tekmo, na instagramu sporoča ARSO.

Moč in časovnico padavin pa je težko zanesljivo napovedati, saj se modelske napovedi vedno precej razlikujejo. Kako izrazit bo prehod fronte, koliko časa bo vztrajal ciklon nad severnim Jadranom, kako nestabilno bo ozračje – vse to bo vplivalo na količino padavin, snega in na moč severnega vetra.

Meja sneženja bo odvisna od jakosti padavin. Po nižinah bo gotovo rahlo do zmerno deževalo, nastane lahko kakšna nevihta, takrat pa se meja sneženja lahko spusti do nižin. Možni sta tudi sodra ali babje pšeno.

Kdaj bo čas za obisk narave?

Če želite izkoristiti sonce in toplo ozračje, to storite v soboto. Najvišja temperatura bo od 16 do 20 °C, krepil se bo jugozahodnik. Ta lahko na izpostavljenih mestih dosega najvišje hitrosti od 50 do 70 km/h.

Sonce bo sijalo še v soboto. FOTO: Jure Eržen, Delo

Nato proti večeru sledi hladna fronta, ki se bo sem pomaknila s severa. Več bo oblakov, počasi se bodo pojavile padavine. V noči na nedeljo se bodo okrepile in zajele večji del Slovenije, nazadnje jih lahko pričakujete na Primorskem. Ohladilo se bo za več kot 10 °C. V soboto zvečer bo temperaturna meja 0 °C na nadmorski višini okoli 2200 m, v soboto zjutraj pa se bo spustila pod 700 m.

V nedeljo bo predvidoma deževalo manj, a kljub vsemu bo večina ljudi dan preživela notri, na toplem. Za vse, ki boste v noči na nedeljo ali v nedeljo zjutraj na poti, ARSO svetuje spremljanje aktualnih napovedi in morebitnih opozoril.