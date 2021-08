Vreme ne prizanaša: poplavljene ceste, pri Kranju strela udarila v hišo (VIDEO)

V občini Dravograd poplavljene ceste in kleti

Strela v hišo in zanetila požar na ostrešju

V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne bo na vzhodu dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Predvsem na zahodu bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 17, drugod od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Po državi se pojavljajo plohe in nevihte ter krajevno močnejši nalivi. Kot smo že poročali. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili pri Agenciji RS za okolje.Po podatkih Agencije RS za okolje je Gorenjsko in severno Primorsko tako že prešel pas močnejših neviht.V vasi Krn ter v Bohinjski Češnjici je padlo 30 mm padavin. V Volčah pri Tolminu je bil zabeležen močan sunek vetra 88 km/h.Pas neviht se sedaj pomika proti osrednji Sloveniji ob tem pričakujemo krajevne nalive in močnejše sunke vetra. Močnejši nevihtni celici sta nastali tudi v bližini Ptuja in se hitro gibljeta proti vzhodu. Ob tem obstaja nevarnost toče, močnejših sunkov vetra in nalivov. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.V Občini Oplotnica so gasilci razžagali in iz cestišča odstranili podrto drevo. V Občini Slovenska Bistrica pa so gasilci nudili pomoč pri sanaciji strehe in pri črpanju vode iz zalite kleti.Popoldne je na območju občine Šenčur strela poškodovala stanovanjsko hišo, meteorna voda je zalila dve kleti.Močno deževje je po podatkih uprave za zaščito in reševanje zajelo občino Dravograd. Tam so poplavljene ceste in kleti objektov na šestih lokacijah. Posredujejo gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu in PGD Dravograd.Kot so navedli, so ob močnem deževju v občini Radlje ob Dravi zabeležili en dogodek, in sicer je poplavilo dvorišče. Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi.Zjutraj je v naselju Podkoren v občini Kranjska Gora meteorna voda zalila stanovanje. Gasilci PGD Podkoren in Kranjska Gora so prečrpali vodo iz stanovanja, očistili meteorne jaške in cevi ter preventivno namestili protipoplavne vreče.Na območju občine Kranj je strela udarila v stanovanjsko hišo in zanetila požar na ostrešju. Gasilci iz Britofa so objavili posnetek posredovanja po udaru udaru strele v hišo.Ob tem so zabeležili še en dogodek, ko je meteorna voda zalila klet.V državi velja oranžna stopnja ogroženosti, kar pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne. V soboto dopoldne je močna nevihta prizadela velik del države, neurje je prešlo severno polovico Slovenije od Posočja do Kozjanskega.