Neurja že od jutra, pade lahko do 8-centimetrska toča

Takšna toča je padala v soboto v Laškem. FOTO: Bralec Edi

Po vremensko pestri soboti je za danes za nebo nad Slovenijo napovedano še bolj nevihtno aktivno vreme. Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Ob nevihtah bodo zelo verjetna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, točo in nalivi. Agencija za okolje (Arso) je za celo državo prižgal oranžni, drugi najvišji alarm. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, ob morju in ponekod na vzhodu do 29 stopinj Celzija.Preverite, za katere dele Slovenije gori najvišje opozorilo pred točo:Krajevna neurja so možna že v jutranjih urah, kakor tudi čez celoten dan. Lokalno lahko pada tudi debelejša toča, od 4 do 8 cm premera, napovedujejo na portalu Neurje.si. Obstaja velika verjetnost, da se bo kreiral organiziran nevihtni pas, s silovitimi sunki vetra, ki lahko presežejo 100 kilometrov na uro. Stanje se bo v noči na ponedeljek umirilo.V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne bo na vzhodu dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na zahodu bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Do vključno petka ali sobote bo spremenljivo vreme, vsak dan se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek se bo verjetnost za padavine zmanjšala. Temperature po nižinah bodo od 25 do 29 stopinj Celzija, nekoliko topleje bo proti koncu obdobja, napovedujejo vremenoslovci na Arsu.