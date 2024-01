Vrbiške šeme v Ilirski Bistrici

Slovenski etnografski muzej (Sem) v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica in domačim TIC v Pavlovičevi galeriji v Ilirski Bistrici danes ob 18. uri odpira razstavo Vrbišće šjme. Na dogodku bodo prisotni člani Kulturno-turističnega društva Vrbišće Šjme Vrbica.

Razstava je že bila na ogled v Semu lani v pustem času, letos pa gostuje doma, kjer bo na ogled do 14. februarja, in sicer od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in od 12.30 do 16.00, ob sobotah in nedeljah od 15.00 do 17.00. Na ogled bodo oprave pustnih likov iz Vrbice pri Ilirski Bistrici, ki jih je muzej odkupil leta 2022 za svojo zbirko.

60 likov je v pustni skupini.

Razstava predstavlja sedem celotnih pustnih oprav vrbiških šem (beli in črni lovec, par belih šjm, ciganko, cigana in medveda), fotografije drugih pustnih likov ter različna kopita za izdelavo usnjenih obraznih mask.

Dolgotrajen proces

Vrbiške šeme so pustna skupina z okoli šestdesetimi liki iz vasi Vrbica pri Ilirski Bistrici. Liki se delijo na bele ali gosposke šeme in na črne šeme ali podložnike. Najprepoznavnejša in po nastanku najstarejša lika sta beli in črni lovec (louc). Na pustno nedeljo v vasi zaživi nemo gledališče, v torek pripravijo poberijo, na pepelnično sredo pa skupina pokoplje pusta.

Posebnost vrbiških šem so usnjene obrazne maske, larfe, vsak pustni lik ima svojo. Izdelava usnjene maske, ki je dolgotrajen proces, zahteva posebna znanja in veščine ter ustvarjalnost in iznajdljivost izdelovalca.