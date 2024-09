Vrag odnesel šalo: Arso v noči na četrtek in čez dan napovedal hude padavine

Agencija za okolje (Arso) v noči na četrtek in čez dan napoveduje obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Za četrtek so izdali oranžno opozorilo za severozahod in jugozahod države, za sredo pa oranžno opozorilo za severozahod države.

Kot napovedujejo na Arsu, bo v sredo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, proti večeru pa bo na severozahodu nastala kakšna ploha. V četrtek bo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bodo nastajali močnejši nalivi. Popoldne bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, zvečer na Primorskem burja.

V noči na četrtek in v četrtek čez dan pričakujemo obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi. FOTO: Arso

Občutno se bo ohladilo

Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov.

Do petka zjutraj lahko pade od 80 do 120 milimetrov padavin, krajevno tudi več.

Na Arsu so tako za sredo popoldne za severozahod države zaradi neviht izdali rumeno opozorilo, zvečer pa zaradi obilnih padavin oranžno opozorilo, medtem ko za jugozahod v sredo zvečer velja rumeno opozorilo zaradi močnega vetra.

V četrtek so za severozahod in jugozahod za ves dan izdali oranžno opozorilo zaradi neviht, obilnih padavin in močnega vetra, medtem ko za preostali del države velja rumeno opozorilo.

Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti Popoldne bo povečini sončno, več jasnine bo na Primorskem. Ponekod v notranjosti bo nekaj povečane kopaste oblačnosti, nastala bo še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti. Nastale bodo posamezne plohe. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna ploha. Več jasnine bo na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, ob morju okoli 26 stopinj Celzija.

