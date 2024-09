Arso prižgal opozorilo: prihaja močno deževje, naraščale bodo vode

Prve močnejše nevihte so v nedeljo zvečer dosegle okolico Tržaškega zaliva in se od zahoda premikale v Slovenijo. Nevihtna linija se je pomikala proti severovzhodu države in je slabela, a kot napovedujejo na Arsu se bo nevihtna aktivnost v naslednjih urah vse do ponedeljkovega dopoldneva z zahoda znova krepila.

Ponoči sicer večjih težav ni bilo, zaradi padavin je lahko ponekod na cestah večja količina vode, saj je ponekod padlo med 40 do 50 milimetrov padavin, krajevno tudi do 80, je za Radio Slovenija zjutraj povedal dežurni prognostik Timotej Kozelj.

A večjih težav vreme, kot kaže dnevno poročilo Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, ni povzročilo.

Podrto drevo sicer ovira promet na cesti Bled - Bohinj pri soteski. Zaradi padavin je lahko ponekod na cestah večja količina vode, poroča prometnoinformacijski center, ki zato svetuje, naj vozniki prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo.

Narastejo lahko hudourniki

Ob prehodu nevihtne linije, ki je Slovenijo zajela z zahoda, je v Idriji v nedeljo pozno popoldne v pol ure padlo 24,4 milimetra dežja. Ob okrepljenem deževju je mogoče zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, a za zdaj iz uprave za zaščito in reševanje ne poročajo o kakih večjih težavah zaradi tega.

Narastejo lahko predvsem hudourniki. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke ter hudourniki v več delih države. Večja verjetnost za ta pojav bo v zahodni polovici države, pozneje pa tudi v večjem delu osrednje in južne Slovenije.

V gorah bo snežilo

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale, še napovedujejo na Arsu in dodajajo, da bodo najvišje dnevne temperature od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj, popoldne pa se bo ohladilo.

V torek in sredo bo po napovedih meteorologov dopoldne jasno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, do dokončnega zloma poletja pa naj bi prišlo v četrtek, ko naj bi se občutno ohladilo. Kakšen dan naj bi bilo celo pod 15 stopinjami, morda celo okoli 10 stopinj, tako da bi lahko v gorah celo zapadlo nekaj snega.