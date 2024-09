Močno deževje imelo hude posledice: v Soči obtičala ribiča, več podrtih dreves poškodovalo vozila

Močno deževje je po državi povzročilo nekaj nevšečnosti. Predvsem se je zaradi razmočenega terena podrlo več dreves, ta pa so poškodovala tudi štiri vozila. Nekaj poplav je povzročila tudi meteorna voda. V občini Tolmin sta v reki Soči pri naselju Kamno zaradi visokega vodostaja obtičala dva ribiča, ki so ju reševalci nepoškodovana rešili.

Ribiča, ki sta v Soči obtičala okoli 14. ure, so iz vode rešili reševalci Društva reševalcev iz vode Slovenije in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Nekaj poplav je povzročila tudi meteorna voda. Foto: Jure Eržen/delo

Gasilci šestih poklicnih in 15 prostovoljnih enot so sicer posredovali na 22 lokacijah, največ na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, Murska Sobota, Kranj, Celje in Nova Gorica.

Do 15. ure največ dežja na Otlici

Do 15. ure je največ dežja padlo na Otlici, in sicer 154 milimetrov, na Kaninu, Voglu in Bovcu pa je medtem padlo 145, 132 in 128 milimetrov padavin, so na socialnem omrežju Facebook zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Prihaja ohladitev, meja sneženja se bo spuščala

V prihodnjih dneh pa prihaja tudi izrazita ohladitev, so napovedali na Arsu. Po današnji prehodni ohladitvi bo v sredo spet zapihal bolj vlažen jugozahodni veter. V noči na četrtek bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon. Jugozahodni zračni tok se bo okrepil. Padavine bodo sprva zajele zahodne kraje, možne bodo nevihte.

V četrtek čez dan bo Slovenijo od severa dosegla hladna fronta, zapihal bo severovzhodnik. Dež se bo okrepil in razširil nad vso Slovenijo, na Arsu pričakujejo večjo količino padavin. Trenutno je še precejšnja negotovost, kako hitro se bo fronta pomikala preko Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala. Zelo verjetno bo snežilo v visokogorju, lahko tudi precej nižje.

Do srede bo temperatura zraka blizu povprečja za ta čas, potem pa se bo izraziteje ohladilo. V petek bodo najvišje temperature v notranjosti verjetno le od 10 do 15, v nekoliko višjih legah pa bodo celo ostale pod 10 stopinj Celzija, so napovedali.