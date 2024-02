Vojna napoved slovenskim huliganom: prihajajo ostrejši ukrepi na športnih prireditvah

Ministra za notranje zadeve Boštjan Poklukar ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta se srečala s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Nogometne zveze Slovenije (NZS). Po sestanku so napovedali sprejem ostrejših ukrepov za varnost na športnih prireditvah. Neposredni povod so bili nedeljski izgredi v Murski Soboti.

Poklukar je na novinarski konferenci povedal, da je od policije zahteval poročilo, ki ga še ni dobil, prav tako je svoj postopek začel inšpektorat za notranje zadeve, s katerim preverja, če je imetnik licence za zasebno varovanje deloval v skladu z zakoni in pravilniki. Napovedal je, da bo delovna skupina, ki jo bosta vodila državna sekretarja na notranjem ministrstvu Helga Dobrin in Dejan Židan z ministrstva, pristojnega za šport, začela pripravljati ukrepe.

»Zaostrili bomo kazensko zakonodajo do huliganov, ki ogrožajo ljudi in premoženje, zakon o delovanju policije, ki bo vodil v prepoved vstopa na stadione tudi za tiste, ki so bili zaloteni pri uporabi pirotehničnih sredstev. Pred tem pa bodo tudi strokovnjaki za posamezna področja proučili predloge in posledice,« je napovedal Poklukar. Dodal je, da bodo v prihodnje bolj sodelovali s klubi, organizatorji tekem ter verjetno poskrbeli tudi za večji videonadzor na tribunah.