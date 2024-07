Vojak mora povrniti stroške zdravljenja

Med vojaško vajo se je zgodila nesreča, poškodovane so bile tri osebe. Vojak, ki je vozil, je bil disciplinsko in kazensko odgovoren, januarja letos pa je prejel še regresni zahtevek od ZZZS, po katerem mora vrniti znesek zdravljenja poškodovancev, skupaj skoraj 34.600 evrov. V Sindikatu vojakov Slovenije (SVS) so ogorčeni, na kakšen način je v tej bitki vojak ostal povsem sam, pa čeprav je ravnal po ukazih nadrejenih. Nezgoda se je zgodila julija 2021 na vojaškem poligonu Mačkovec v okviru izvajanja Vojaškega tabora Centra vojaških šol. Vojak je imel za nalogo voziti bojno vozilo hummer. S s...