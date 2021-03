Vodnica po poteh Primoža Rogliča

Tudi Zasavje skriva veliko biserov, ki si jih je vredno ogledati in spoznati.

Virtualno vodenje

Nina med enim od vodenih ogledov

V Društvu regionalnih vodnikov Slovenije Argos so sestavili kar več tako imenovanih virtualnih vodenj, ki se jih da spremljati prek osebnega računalnika ali pametnega telefona.

Sem malo, a zelo optimistična oseba, z veseljem do življenja. Po drugi strani sem tudi delavna, strastna, včasih kar preveč čustvena in odkrita. Ljubim umetnost, fotografijo, potovanja in odkrivanje neznanih krajev,« se opiše, ki se je v Zasavje pred tremi leti preselila s Koroške.Zato, ker se je zaljubila v Zasavca, ki pa ga je spoznala prek spletnih zmenkarij. »To je nova realnost, čeprav sem še iz generacije, ko smo se mladi spoznavali v barih in na rojstnodnevnih zabavah skupnih prijateljev,« priznava Nina, ki je vesela, da so jo ljudje v Zasavju lepo sprejeli. Sama pa med Korošci in Zasavci vidi kar veliko vzporednic.»Oboji so goreči lokal patrioti, ki ljubijo šport in svoje junake. So tudi zelo strastni, a se znajo tudi dobro razjeziti in zakleti, če je treba. Ker sta obe regiji industrijski, rudarski, pa so ljudje vedno bili vajeni trdo in pošteno delati, odlikuje jih tudi skromnost,« pravi Knezova, ki se je sprva bala, da bodo Zasavci nanjo gledali zviška. »Resda me včasih, ko sem začela tolči po koroško, niso najbolj razumeli, a takšnih reakcij, kot sem jih bila deležna med študijem s strani nekaterih Ljubljančanov, ni bilo. Nekateri so me namreč po vsakem izrečenem stavku vprašali: kako pros'm?«Nina prihaja iz podjetniške družine, ki se je zapisala turizmu, zato je po študiju umetnostne zgodovine tudi sama opravila licenco za turističnega vodnika. V času pred korono so organizirali avtobusne izlete po vsej Sloveniji in okolici, Nina je za različne agencije opravljala turistične oglede.»A žal zaradi trenutnih omejitev vodniki ne moremo opravljati svojega dela. Zato smo v Društvu regionalnih vodnikov Slovenije Argos sestavili kar več tako imenovanih virtualnih vodenj ali vodenih ogledov, ki se jih da spremljati prek osebnega računalnika ali pametnega telefona. Eno od teh je tudi vodenje po Zagorju in Kisovcu, rojstnem kraju najboljšega kolesarja,« pove Nina, ki komaj čaka, da bo lahko ljudi na ogled popeljala tudi v živo, peš ali s kolesom. Pa jo pobaramo, kaj bi ona naredila za turizem, če bi bila ministrica.»Šla bi med ljudi in k vsem delavcem v turizmu v vseh panogah. Tudi birokrate in odločevalce, ki pišejo zakone in odredbe za turizem, bi poslala med ljudi, da bi se nato naredila natančna analiza, kaj posamezni sektor v turizmu potrebuje in pričakuje. Da bi ustvarili dialog in se poslušali, pa tudi slišali in tako poiskali najboljše rešitve, ki bi bile koristne za vse. Žal pa je to iluzija. A bi bilo dobro, če bi nas, ki delamo v turizmu, odločevalci vendarle povabili k oblikovanju nove strategije turizma. Ker smo mi tisti, ki smo na terenu in v direktnem stiku z gosti, in vemo, kateri ukrepi bi pomagali, da si bo turizem po krizi čim prej opomogel,« je prepričana naša sogovornica, ki si želi tudi Zasavje spraviti na turistični zemljevid, saj imajo kaj pokazati turistom, pa tudi domačim gostom.»Pohvalila pa bi trud Slovenske turistične organizacije, ki je že lani pozivala ljudi, naj spoznajo tudi skrite kotičke domovine. In nekateri so se že odločili za vodene oglede naših lepot. V našem društvu Argos in turistični agenciji Kareta pa smo že prej naredili ogromno promocij različnih destinacij in storitev. Prav tako je danes nujno, da si prisoten na vseh družabnih omrežjih, različnih platformah, da imaš ažurirano spletno stran in oddajaš v živo, prek spleta,« pravi Nina, ki že kreira nova doživetja za bodoče goste. In kaj je njo osebno najbolj navdihnilo v Zasavju?»Hribi, narava in gozd. Veliko je možnosti za aktiven oddih, lahko pa si tudi sam s sabo. Tudi kulturna dediščina, povezana z rudarstvom, industrijo in steklarstvom, je zanimiva. Obilo je možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in vodene tematske oglede še ohranjenih objektov in spomenikov iz časa industrializacije,« našteva sogovornica, ki se že povezuje z nekaterimi ponudniki in institucijami, da bi skupaj oblikovali nova doživetja. »Za večjo prepoznavnost Zasavja pa bomo morali stopiti skupaj vsi in izoblikovati strategijo za razvoj turizma za celotno regijo,« sklene Nina Knez, ki ji je od knapovskih jedi najljubši funšterc, kakršnega pripravi njena tašča.»Granadirmarša nikoli nisem preveč marala. Poskusila sem tudi že klobaso jetrnico. Še najbolj pa mi je všeč, da ga na zob radi dajo tako Zasavci kot Korošci,« smeje sklene pogovor naša sogovornica.