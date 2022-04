Vlada za tri mesece podaljšuje znižane trošarine za energente

Vlada je z uredbo še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, in sicer na elektriko ter pogonsko gorivo, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Znižane trošarine, ki so del ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za prebivalstvo in podjetja, bodo tako v veljavi do 31. julija.

Znižanje trošarin, ki je začelo veljati 1. februarja, je bilo del energetskega paketa za omilitev posledic podražitve cen energentov, katerega del je bilo tudi nekaj zakonsko določenih ukrepov, na primer izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, znižanje omrežnine ter finančna pomoč podjetjem, zlasti energetsko intenzivnim. Pozneje je vlada določila še regulirane cene 95-oktanskega bencina in dizla, tako v malo- kot v veleprodaji.

Vlada se je za zdaj odločila za en mesec podaljšati regulacijo cen kurilnega olja, danes pa je še za tri mesece ohranila tudi znižane trošarine. »Tako poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte,« so v sporočilu po seji vlade zapisali na finančnem ministrstvu.

Če vlada ne bo podaljšala regulacije cen, bomo gorivo plačevali občutno dražje

Trenutno veljavne trošarine, ki tako ostajajo nespremenjene do konca julija, znašajo za bencin 0,359 evra za liter, za dizel 0,330 evra za liter, za kurilno olje 0,07875 evra za liter in za zemeljski plin za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

A če do konca tega meseca vlada ne bo podaljšala regulacije cen večine pogonskega goriva, se bo po napovedih prihodnji teden podražilo. Pri časniku Finance so v torek ocenili, da bi lahko, če vlada regulacije ne bo podaljšala, cena bencina 1. maja presegla 1,60 evra za liter. Cena dizla bi glede na podaljšanje obdobja znižanih trošarin medtem lahko znašala 1,82 evra.

Konec aprila se izteče tudi zamrznitev plačevanja omrežnine za elektriko

Nespremenjena bo do konca julija ostala tudi trošarina za elektriko, ki se je s februarjem znižala za polovico, s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za prvo, drugo in tretjo stopnjo odjema električne energije ter z 1,80 evra na MWh na 0,90 evra na MWh za četrto stopnjo odjema.

A če vlada ne bo sprejela novih ukrepov, s katerimi bi občutneje posegla v končne cene elektrike, kot je to storila z začasno zamrznitvijo plačevanja omrežnine in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z velikim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, bodo računi za maj spet višji. Ukrep namreč velja do konca aprila.