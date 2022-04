Primite se za denarnice: nas bo maja udarila konkretna podražitev goriv?

Konec meseca se izteče uredba, s katero je vlada omejila ceni bencina 95 in dizla (na 1,503 oziroma 1,541 evra). Uredbo, s katero je zamejila ceno kurilnega olja, je podaljšala, druge pa ne. Z ministrstva za gospodarstvo so sporočili, da odločitev o tem še ni bila sprejeta (več o tem v članku Omejitev cen goriv le še do konca aprila. Kaj potem?).

Kaj se je dogajalo na sredozemski borzi s cenami goriv, na podlagi katerih določamo cene goriva v Sloveniji? Moje finance poročajo, da bi bile cene brez vladnega posredovanja krepko višje, kar pa je najbolj skrb vzbujajoče, cene na borzah so še vedno na precej višjih ravneh kot pred začetkom ruske invazije na Ukrajino.

Poleg same cene goriva bi k dvigu cen lahko dodatno prispevale še trošarine. 30. aprila se izteka trimesečno obdobje znižanih trošarin: pri bencinu se je to poznalo 1,8 centa na liter, pri dizlu pa 5,76 centa.

Kaj nas to torej čaka maja, če se oba ukrepa iztečeta? Moje finance računajo, da bi ob upoštevanju tudi dviga trošarin, bencin lahko stal 1,63 evra za liter, kar bi bila njegova rekordna vrednost, liter dizla pa kar 1,89 evra.

