Vlada z novim ukrepom, to čaka slovenske občine

Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep o določitvi povprečnin občinam za leti 2022 in 2023. Iz sedanjih 628,20 € se povprečnina za leto 2022 dviguje na 645 €, za leto 2023 pa na 647 €.Vladni predlog je sprva predvideval, da se povprečnina za prihodnje leto določi v višini 638 evrov. Ta predlog so podprli v vseh treh združenjih občin - Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in Združenju občin Slovenije -, a so ob tem ostajali pomisleki, ali bo tako določen znesek zadostoval za kritje vseh zakonsko določenih nalog občin, piše STA.Danes pa je vlada potrdila višjo povprečnino, kot je predvideval prvotni predlog, in sicer 645 evrov.Dogovor o povprečnini, ki so ga ministerin predsedniki združenj občin podpisali konec septembra lani, je sicer povprečnino za leti 2021 in 2022 določil v višini 628,2 evra.