Na vladi so si premislili! Treh svetnikov niso razrešili, so pa sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti

Vlada je na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi ob sprejetju razmejila javno in zasebno zdravstvo.

Na novinarski konferenci po seji vlade sta sodelovala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Jasna Humar ​in podpredsednik vlade Matej Arčon.

»Vlada je sprejela zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je ključen zakon v nizu sprememb zdravstvenega sistema, in s tem bomo ubranili javno zdravstvo,« je dejal predsednik vlade Arčon in dodal: »Na kratek rok bo ta zakon nekaterim povzročal bolečine, a na dolgi rok pa ozdravil kronične bolezni v zdravstvenem sistemu, ki se vlečejo že dolga leta.

FOTO: Depositphotos

Kaj bo drugače v zdravstvu?

Zdravstvenim delavcem iz javnih zdravstvenih ustanov bi bilo prepovedano delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih. Bi bila pa v določenih primerih omogočena obratna pot. Bi se pa lahko zaposleni pri tako imenovanih čistih zasebnikih pod določenimi pogoji za krajši delovni čas redno zaposlili v javnem zdravstvenem zavodu. Takšna zaposlitev bi bila mogoča v zavodih, ki opravljajo terciarno zdravstveno dejavnost in imajo naziv klinika ali klinični inštitut.

Ta možnost bo omogočena le vrhunskim strokovnjakom z vsaj 20-letnimi izkušnjami, ki jih v javnem sektorju ni na razpolago in ki uvajajo nove metode zdravljenja in diagnostike. Seznam storitev, ki jih bodo taki zaposleni lahko opravljali, bo predpisal minister za zdravje.

Možno bo tudi delo zasebnikov v javnih zdravstvenih zavodih prek podjemnih pogodb, če bodo javne ustanove takšne storitve potrebovale. Takšna dodatna pomoč javnim ustanovam ne bo smela prinašati izgube. Ne bodo pa več smeli javni zavodi sodelovati s samostojnimi podjetniki in podjetji.

Po novem bodo vsi delavci vključeni v neprekinjeno zdravstveno varstvo in spodbuja zaposlene, da bodo ostajali v svojih matičnih ustanovah, je dejala ministrica. Pri tem bodo lahko dodatno plačani preko podjemne pogodbe, kar bo za posameznika davčno bolj ugodno.

»Cel zakon je usmerjen v to, da je v zdravstvu večja preglednost, da se izboljšata učinkovitost in pravičnost,« je dejala ministrica.

Ministrica in Humarjeva sta omenili še izjeme, kjer bodo zaposleni v zdravstvu lahko delali, a zanje ne bo treba izpolnjevati vseh pogojev. »To so primeru, ki so pomembni za javnost in javno zdravje, kot so neprekinjeno zdravstveno varstvo, delo v enotah sile za zaščito in reševanje, policija, vojska, javne prireditve, kjer reševalci skrbijo za varnost«. V tem primeru bo javne uslužbence lahko najel tudi zasebnik, če bo denimo šlo za kakšno športno prireditev.