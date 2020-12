Vlada sprejela spremembo pri vozniških dovoljenjih

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.



Z odlokom o spremembi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Sloveniji se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Sloveniji, ki so potekli od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020, podaljša do 28. februarja 2021. Bregantova ni več državna sekretarka Vlada je na dopisni seji tudi razrešila državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Tino Bregant, kot je to zahteval minister Tomaž Gantar. Za novo državno sekretarko je vlada imenovala Marijo Magajne, ki je funkcijo nastopila danes. Marija Magajne je specialistka epidemiologije. Poklicno pot je začela kot zdravnica pripravnica v osnovnem zdravstvu Gorenjske. V letu 1982 se je zaposlila pri zavodu za zdravstveno varstvo v Kranju, ki ga je vodila od leta 1990 do leta 2002, ko je na inštitutu za varovanje zdravja prevzela vodenje notranje organizacijske enote in nadomeščala direktorja. Med letoma 2004 in 2005 je vodila bolnišnico Golnik, nato pa je bila leta 2005 imenovana za generalno direktorico direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. Funkcijo je opravljala tri leta, nato pa je leta 2008 za dobo petih let prevzela vodenje inštituta za varovanje zdravja (zdajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje). Po poteku mandata je vodila center za upravljanje projektov in raziskovalne dejavnosti vse do leta 2017, ko je prevzela vodenje zdravstvenega doma v Idriji. Trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje.