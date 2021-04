Janša udaril po Prelesnikovi, takšen je njen odziv

Gre za podcenjevanje ljudi

Sporno zbiranje podatkov

Aplikacijo, v katero se je vnašal interes za cepljenje proti novemu koronavirusu , je napovedal minister Boštjan Koritnik. Tik preden je bila javnosti dostopna je na vprašanje, ali se z vpisom postavimo v vrsto, odvrnil: »Namen je preveriti, kakšen je interes za cepljenje, ko bo to na voljo. Vsebinska obvestila bodo prihajala od NIJZ.« Več o tem v članku



V začetku januarja je zdravstvena inšpektorica Deana Potza dejala, da se je treba na cepljenje proti novemu koronavirusu prijaviti pri osebnemu zdravniku, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je svetoval, da četudi so se prijavili v aplikacijo za zbiranje interesa za cepljenje proti novemu koronavirusu , naj oddajo prijavo še pri svojem osebnem zdravniku. Aplikacijo, v katero se je vnašal interes za cepljenje proti novemu, je napovedal minister. Tik preden je bila javnosti dostopna je na vprašanje, ali se z vpisom postavimo v vrsto, odvrnil: »Namen je preveriti, kakšen je interes za cepljenje, ko bo to na voljo. Vsebinska obvestila bodo prihajala od NIJZ.« Več o tem v članku Vloga za cepljenje proti novem koronavirusu že dostopna V začetku januarja je zdravstvena inšpektoricadejala, da se je treba na cepljenje proti novemuprijaviti pri osebnemu zdravniku, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je svetoval, da četudi so se prijavili v aplikacijo za zbiranje interesa za cepljenje proti novemu, naj oddajo prijavo še pri svojem osebnem zdravniku.

Do 16. marca do podatkov ni želel nihče

Na vlado, ki jo vodi Janez Janša, smo naslovili sledeča vprašanja:

– ali je bila baza podatkov o interesu za cepljenje ustvarjena v skladu z GDPR pravili? Če ni bila, zakaj ni bila?

– prosim vas za podatek, katere evropske države imajo obvezno aplikacijo za sledenje okužbam.

– del mrtvih je premier posredno pripisal informacijski pooblaščenki. Glede na to, me zanima, za koliko covid smrti prevzema odgovornost vlada?



Odgovorov do nastanka tega članka še nismo prejeli. Dodali jih bomo, ko jih prejmemo.

»Informacijska pooblaščenka g.je 15.3.2021 z “začasno” odločbo, ki še kar traja, preprečila uporabo podatkov iz prijav interesa za cepljenje. Škodi, kjer le more. Najprej je preprečevala izdelavo obvezne aplikacije za sledenje okužbam (če bi jo imeli, večine omejitev ne bi rabili, imeli bi mnogo manj okužb, bolnih in mrtvih).«To je včerajšnja objava predsednika vlade, ki je prišla po nedavnih besedah koordinatorja cepljenja nekateri bi ga z omenjene funkcije raje umaknili –, da je informacijska pooblaščenka začasno ustavila in onemogočila posredovanje podatkov v evidenco zdravstvenih domov . Podrobnosti, zakaj je do tega prišlo, ni navedel. Je pa javnost bila o tem seznanjena že marca – več o tem v članku Ste izrazili interes za cepljenje prek aplikacije? Potem morate prebrati tole Informacijsko pooblaščenko (IP) Mojco Prelesnik smo zaprosili za odziv na zapisano: »Tovrstne izjave seveda ne zdržijo nobene resne presoje, ampak gre za podcenjevanje ljudi, zamegljevanje problema in nedopustno prelaganje odgovornosti. Jasno je, da za vso nastalo situacijo glede epidemije ni odgovoren ne Informacijski pooblaščenec, ne Ustavno sodišče, Računsko sodišče, mediji, različne strokovne javnosti, ki opozarja na nedoslednosti in nepravilnosti, protestniki ali kdorkoli drug, pač pa le tisti, ki odloča o ukrepih in (ne)nakupu cepiva.« Za počasno cepljenje v državi vidi problem v pomanjkanju zadostne količine cepiva, kar pa, tako pravi, z začasno odločbo IP nima nobene povezave: »Državljani imamo pravico vedeti, država pa nam mora izkazati vsaj minimalno spoštovanje s tem, da izvemo kako točno in kje se prijaviti na cepljenje. Tako pomembne informacije bi nam morali predstavniki oblasti podati enovito in celovito, ne pa da smo vsak dan soočeni z novimi povsem nasprotujočimi si in nejasnimi izjavami predstavnikov različnih organov na tiskovnih konferencah in izjavah za medije. Ob oddaji vloge za sporočanje interesa za cepljenje preko portala eUprava tako državljani niso izvedeli in še danes ne vedo, kdo bo njihove podatke sploh obdeloval (bo to NIJZ, Ministrstvo za javno upravo ali Ministrstvo za zdravje), še manj za kaj – je to postavitev v vrstni red, preliminaren izkaz interesa za potrebe ugotovitve obsega nabave cepiva ali kaj drugega.« In prav to informacijski pooblaščene pravi: najprej naj se prijavljenim jasno pove, kaj njihova vloga pomeni: »So se se tem postavili v kakršnikoli vrstni red za cepljenje - minister za javno upravo pravi da ne, enako npr. zdravstveni inšpektorat, nasprotno pa npr. direktor NIJZ. Komu torej verjeti ne more biti odvisno od tega, katero tiskovno konferenco človek gleda.«IP še opozarja, da so pristojne še pred oddajanjem vlog na hibe opozarjali tudi javni uslužbenci, pri vpletenih državnih organih pristojni za varstvo osebnih podatkov, a so bili njihovi strokovni argumenti s strani odločevalcev prezrti. Če ne bi bili, tako Prelesnikova, se danes s tem problemom ne bi ukvarjali.Da niso vedeli, kaj s podatki, Prelesnikova ponazarja še s sledečim: podatke so začeli zbirati že decembra lani, do letošnjega 16. marca, ko je bila izdana začasna odločba IP, pa do podatkov ni dostopal še nihče (mimogrede, v Sloveniji smo prve ljudi cepili v drugi polovici decembra !). To pomeni, da se s temi podatki ni nihče ukvarjal, še manj pa vabil ljudi na cepljenje. Dodaja še, da zdravstveni inšpektorat in NIJZ še danes pozivata k oddaji prijave za cepljenje pri svojem osebnem zdravniku.»Zakaj torej država množično zbira podatke, ki so danes v veliki meri tudi že neažurni, saj je veliko posameznikov s tega seznama že cepljenih? Ke gre za zmedo, v kateri se trije državni organi niso mogli dogovoriti niti o osnovah, je IP upravljavcem podatkov zaradi zaščite prijavljenih posameznikov z odločbo naložil, da vse dokler ljudem pošteno in transparentno ne posredujejo vseh informacij, zbranih osebnih podatkov ne smejo uporabljati. Nedopustno je, da se prijavljeni na svojo prijavo v ničemer ne morejo zanašati. Nekateri se sicer niso zanašali na vrstni red in vpoklic na cepljenje, nekateri pa so verjeli, da bodo po vložitvi vloge poklicani na cepljenje - ker pa cepiva ni bilo dovolj, je država nenazadnje tudi morala sprejeti več strategij cepljenja, saj je nek vrstni red vendarle bilo potrebno vzpostaviti. Ker sam namen vloge različno razumejo že sami organi, ki so to prijavo vzpostavili, je logično, da ga različno razumejo tudi državljani, kar pa je vse prej kot dobro,« je zaključila.