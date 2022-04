Vlada na javni tribuni razkrila, komu bo »dihala za ovratnik«

Vladni obisk južnega dela osrednjeslovenske regije se je zaključil z javno tribuno, na kateri so sodelovali tudi gospodarstveniki in drugi nosilci razvoja v regiji. Beseda je med drugim nanesla tudi na energetsko krizo, na brezposelne osebe in spodbude, za bolj aktivno iskanje zaposlitve.

Glede energentov je direktorja podjetja Siliko zanimalo, kaj lahko pričakujejo glede cen energentov, saj ima njihovo podjetje veliko porabo in se je zato znašlo v velikih težavah na tem področju. Minister Jernej Vrtovec je dejal, da so cene elektrike odvisne tudi od plina, kjer pa je trg ponorel. Dejal je, da so pomagali po najboljših močeh, saj so sprejeli številne ukrepe, tako za podjetja kot tudi posameznike. »Ko se je trg že malce umiril, se je zgodila ruska agresija,« je dejal in dodal, da v naslednjih mesecih situacije na tem področju ni mogoče predvideti.

Premier Janez Janša pa je dejal, da so v večjih težavah tisti, ki so odvisni od plina. »Če je kdo od vas odvisen od plina, tukaj je pričakovati še nekaj turbolenc. /.../ Delamo pa intenzivno na tem, da si do naslednje kurilne sezone zagotovimo alternativne vire plina.« Na področju cen nafte pa se bo po besedah Janše situacija uredila prej.

Bi to res spodbudilo brezposelne?

Eno od tamkajšnjih podjetnic je zanimalo, kako bodo 60 tisoč ljudi spodbudili k aktivnejšemu iskanju zaposlitvi, saj je potreba po delavcih velika. Minister Janez Cigler Kralj je dejal, da so v tem mandatu na več ravneh aktivirali Zavode za zaposlovanje in centre za socialno delo. Ti naj bi v prihodnosti iskalcem zaposlitve bolj »dihali za ovratnik«, da bi bolj aktivno iskali zaposlitev.

Eden od predlogov, ki bi ljudi spravil v bolj aktivno iskanje dela, je po ministrovih besedah ta, da bi iskalci morali po treh mesecih sprejeti delo, ki zahteva eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je njihova. Po šestih mesecih pa bi morali sprejeti delo, kjer je zahtevana stopnja izobrazbe za dve stopnji nižja. Cigler Kralj pa je dejal še, da je trenutno v Sloveniji 60800 brezposelnih ljudi, a ta številka pada med 400 in 1000 na teden.