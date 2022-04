Ekskluzivno: Počivalšek predčasno prekinja predvolilna soočenja

Vladni predstavniki obisk severnega dela osrednjeslovenske regije zaključujejo z javno tribuno na Vrhniki. Vlada je obiskala tudi več podjetij, a po naših informacijah ni šlo vse po načrtu. Kot nam je uspelo izvedeti, se je moral obisku zaradi zdravstvenih težav odpovedati gospodarski minister. Zdravko Počivalšek naj bi bil danes zjutraj pozitiven na testu za koronavirus.

Janša potrdil ministrovo okužbo

To je kasneje potrdil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je dejal, da pandemije še ni konec: »Tudi za to mizo danes zaradi okužbe manjkata dva ministra Počivalšek in Černač«.

Okužba Zdravka Počivalška je gotovo slaba novica tudi za gibanje Povežimo Slovenijo, s katero se Počivalškova stranka podaja na parlamentarne volitve. To namreč pomeni, da se Počivalšek osebno ne bo mogel udeleževati predvolilnih soočenj.

Stol ministra Počivalška je ostal prazen. FOTO: N. Č.

Incident pred javno tribuno

SIcer pa se je pred dogodkom zgodil tudi incident. Na javno tribuno, ki je sicer samo za povabljene, je na vsak način hotel tudi starejši moški, ki je trdil, da je osamosvojitelj Slovenije.

Na javni tribuni FOTO: N. B.

»Sram vas naj bo« je vpil pri vhodu v Cankarjev dom, nato pa ga je varnostnica odstranila s prizorišča. Območje sicer varuje veliko število policistov.