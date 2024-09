Vlada in sindikati dosegli dogovor: z novim letom nobena plača ne bo pod minimalno

Vlada in sindikati javnega sektorja so uskladili novi plačni zakon, ki z novim letom predvideva uveljavitev plačne reforme. Minister za delo Luka Mesec pravi, da ga najbolj veseli, da nobena plača ne bo pod minimalno. Pravi, da so s tem zagotovili temeljno pravičnost in udejanjili cilj rasti minimalne plače.

»V obstoječem plačnem sistemu je namreč kar 25 razredov od 66 pod minimalcem. Izbris teh razredov je drugi najpomembnejši korak k boljšim plačam v Sloveniji po sprejetju zakona o minimalni plači leta 2018. Takrat smo postavili nov okvir minimalne plače, ta mora za vsaj 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške. Posledično smo bruto minimalno plačo v zadnjih 5 letih povišali za več kot 40 odstotkov,« je dejal in dodal: »Po javnem sektorju je treba v socialnem dialogu najti pot, da tako načelo uveljavimo tudi v zasebnem sektorju,« je še dodal.

Nekatera mesta so podplačana

Podpis dogovora med vladno in sindikalno stranjo je po besedah državnega sekretarja Dana Juvana prvi pomemben mejnik pri vzpostavitvi novega plačnega sistema in s tem izboljšanja delovnih pogojev v javnem sektorju. »Nekateri poklici in delovna mesta so pogosto podplačani in nujno potrebujejo spremembe, če želimo, da se bomo tudi v prihodnosti še lahko zanašali na javne sisteme.«

Pojasnili so še, da je poleg zakonsko predvidenega usklajevanja plač z inflacijo verjetno najpomembnejši del novega zakona ta, da se bo nova plačna lestvica začela z minimalno plačo. »To pomeni, da z uveljavitvijo novega sistema nihče, ki dela v javnem sektorju, ne bo imel osnovne plače določene pod minimalno plačo, kot to velja za veliko delavcev zdaj. To pomeni, da se bodo delavcem vsi dodatki obračunavali od dejansko prejete plače, ne pa od neke navidezne in bistveno nižje osnove.«

Sprememba pomeni tudi, da bodo z napredovanjem v višje razrede vsi delavci prejeli višjo plačo, ne pa tako kot danes, ko dvig po plačni lestvici za najslabše plačane delavce sploh ni prinesel razlike na tekočem računu.