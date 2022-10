Vlada in sindikat Fides sta se dogovorila za prekinitev stavke

Predstavniki vlade in sindikata Fides so danes parafirali sporazum o prekinitvi stavke zdravnikov, ki je bila napovedana za sredo. Končna odločitev glede stavke bo sicer znana v torek, saj morajo sporazum obravnavati še organi sindikata in vlade. Podpis sporazuma, podrobnosti katerega danes niso želeli razkrivati, je predviden v sredo.

Končna odločitev o stavki je odvisna od glavnega stavkovnega odbora sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki bo vsebino parafiranega sporazuma pregledal v torek, je v izjavi za medije po koncu današnjih pogajanj povedal član Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič. Prav tako mora vsebino sporazuma sprejeti še vlada.

Podpis sporazuma je napovedan za sredo, takrat načrtujejo tudi predstavitev vsebine dogovorjenega, pred tem pa je ne želijo razkrivati, sta poudarila tako Zemljič kot minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Na vprašanje, ali so zaenkrat odstopili od zahteve po izstopu zdravništva iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, je Zemljič ponovil le, da je sporazum parafiran in da mora o njem odločati še glavni stavkovni odbor. Tudi o trajanju prekinitev stavke do odločitve stavkovnega odbora Zemljič ni »želel špekulirati«.

»Mislim, da moramo gledati pozitivno, danes smo se veliko pogovarjali. Prišlo je do sporazuma, ki je parafiran. Z obeh strani je predviden podpis sporazuma po seji vlade, to je v sredo ob 15. uri. Tam bomo razgrnili vsebino, časovnico in vse, kar sta se obe strani dogovorili,« je dodal Bešič Loredan.