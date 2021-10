Vlada dala zeleno luč za skoraj 600 novih zaposlitev v državni upravi

Državna uprava bo očitno bogatejša za skoraj 600 novih kadrov. Vlada je namreč na včerajšnji dopisni seji odločila, da se dovoljeno število zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu (SKN) organov državne uprave v letih 2021 in 2022 poveča, in sicer:



– vladnim službam, odgovornim predsedniku Vlade Republike Slovenije za 36,

– vladnim službam, odgovornim generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije za 27,

– Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo za 24 v letu 2021 in za dodatnih 32 v letu 2022,

– Ministrstvu za finance za 25,

– Ministrstvu za zunanje zadeve za 10 v letu 2021 in za dodatno 1 v letu 2022,

– Ministrstvu za pravosodje za 15 v letu 2021 in za dodatnih 5 v letu 2022,

– Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za 27,

– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 22,

– Ministrstvu za infrastrukturo za 52,

– Ministrstvu za okolje in prostor za 34,

– Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 34 v letu 2021 in za dodatne 4 v letu 2022,

– Ministrstvu za zdravje za 36,

– Ministrstvu za javno upravo za 36,

– Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za 31,

– Ministrstvu za kulturo za 16,

– Ministrstvu za notranje zadeve za 4,

– Ministrstvu za obrambo za 21,

– Upravnim enotam za 51,

– Policiji za 15,

– Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za 30 v letu 2021 in za dodatnih 10 v letu 2022.



»Predlog SKN za leti 2021 in 2022 je pripravljen v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna (ZIPRS), ki na podlagi utemeljenih razlogov dopušča povečanje dovoljenega število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom sars-cov-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU,« še piše vlada v sporočilu javnosti.



Proračunski uporabniki sredstva za dodatno zaposlovanje javnih uslužbencev zagotavljajo znotraj lastnih finančnih načrtov.

