Vlada bo danes odločala o ukrepih

Vlada bo na današnji redni seji znova razpravljala o ukrepih za zamejevanje epidemije covida 19. Po napovedi vodje svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović je skupina vladi predlagala podaljšanje veljavnih ukrepov.



Pretekli teden je vlada na seji najprej za sedem dni podaljšala zaprtje nenujnih trgovin in prepoved ponujanja kulturnih storitev. Začasno je ustavila roke za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih in podaljšala obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje v večstanovanjskih stavbah.



V petek je nato sprejela še odločitev za podaljšanje omejitev zbiranja in gibanja. Slaba epidemiološka slika

Beovićeva je ta teden za STA dejala, da bi se o morebitnih spremembah ukrepov lahko pogovarjali šele takrat, ko bodo nazadnje sprejeti ukrepi pokazali učinek, to je proti koncu tega tedna.



Novi koronavirus po njenih besedah še vedno v veliki meri kroži med prebivalstvom, čeprav nekateri ukrepi, kot so zaprti vrtci, šolanje na daljavo itd., trajajo že mesec dni.



Vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin je sicer v sredo ob opozorilu, da epidemiološke razmere še ne vlivajo optimizma, dejal, da vlada pričakuje, da bodo svetovalna skupina in vladni resorji podrobneje čim prej uskladili korake v smeri sproščanja ukrepov, ko bo epidemiološka slika to dopuščala.



Izhodna strategija bo temeljila na načrtu sproščanja, ki bo omogočal ukrepanje v obratni smeri kot ob začetku drugega vala, je še pojasnil Kacin.