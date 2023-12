Višje sodišče podalo mnenje, ali je bila odpoved profesorju AGRFT upravičena

Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo sodbo prve stopnje, s katero je igralec in zdaj že nekdanji profesor na AGRFT Matjaž Tribušon izpodbijal izredno odpoved delovnega razmerja, ki jo je dobil od ljubljanske univerze oziroma AGRFT.

Kot je znano, je igralka Mia Skrbinac februarja 2021 za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija razkrila, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje. Nekaj dni zatem je na Univerzo v Ljubljani prijavila igralca in profesorja Matjaža Tribušona, s prijavo so se seznanili tudi na AGRFT. Ta je Tribušona najprej začasno suspendiral, julija 2021 pa je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pravnomočno odločitev sodišča bo poskušal izpodbiti na vrhovnem sodišču.

Izpodbijal s tožbo

Ker je prepričan, da je odpoved nezakonita, jo je izpodbijal s tožbo, vendar sta obe sodišči menili, da so mu dokazane očitane kršitve delovnih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ki imajo vse znake kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

V oddaji na nacionalni televiziji je Mia Skrbinac opisovala, da naj bi šlo tako za verbalno kot za fizično spolno nadlegovanje: »Nasilje je izvajal tako na urah igre, pod krinko študijskega procesa, kot zunaj prostora predavalnice, na hodnikih, čakal me je pred vrati stranišča, v internem baru Drame, pa še kje.« Da se je neprimerno vedel tako do Skrbinčeve kot tudi do treh drugih študentk ter da so se zaradi tega počutile nelagodno, prizadeto in so bile v šoku, so potrdili tudi (nekdanji) študentje oziroma njihovi igralski kolegi, ki jih je sodišče v delovnem sporu zaslišalo kot priče.

Igralka Mia Skrbinac je leta 2021 javno razkrila, kaj naj bi se dogajalo na urah igre na AGRFT. FOTO: Blaž Samec

Višje delovno sodišče se je strinjalo s prvostopenjskim, da je Tribušon z določenimi ravnanji, kot so poljubljanje na lice, objemanje, neprimerni dotiki intimnih in drugih delov telesa, udarec po zadnjici, neprimerni komentarji in namigovanja na spolnost, prestopil meje študijskega procesa in posegel v telesno integriteto študentk. Te pa si niso upale odzvati, saj je izhajal s pozicije moči in pod krinko študijskega procesa izkoristil nadrejeni položaj.

Pojasnilo Zoper Tribušona je stekel tudi predkazenski postopek, na zahtevo tožilstva je ljubljansko okrožno sodišče konec leta 2021 uvedlo preiskavo. V Slovenskih novicah in Delu smo v članku 16. septembra letos napačno zapisali, da je tožilstvo že vložilo obtožnico in da je bil opravljen predobravnavni narok. Do napake je prišlo zaradi nesporazuma s tožilstvom, kamor smo naslovili vprašanja v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, torej brez imena in priimka in le opisno. Matjažu Tribušonu se za napako opravičujemo, saj sodna preiskava še poteka. Po končani sodni preiskavi bo na potezi tožilstvo, ki bo moralo odločiti, ali bo vložilo obtožnico ali sprejelo kakšno drugačno odločitev.

Četudi so se nekateri dogodki odvili zunaj študijskega procesa oziroma prostorov fakultete, je bistveno, da je bila Skrbinčeva takrat študentka, Tribušon pa profesor in je šlo še vedno za razmerje študentka-profesor, poudarja sodišče.

Tribušon bo, kot je potrdil njegov pooblaščenec, odvetnik Jožef Klavdij Novak, pravnomočno odločitev sodišča poskušal izpodbiti na vrhovnem sodišču, kamor je odvetnik v njegovem imenu vložil predlog za dopustitev revizije.