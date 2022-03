Višje cene pšenice zapirajo pekarne po Sloveniji: v Žitu bodo odpuščali

Podjetje Žito, v lasti hrvaške družbe Podravka, bo zaradi vse višjih cen pšenice in drugih surovin primorano ukinjati delovna mesta in zapirati proizvodne obrate v Sloveniji, poroča Televizija Slovenija. Kot navaja, se zapirata dva obrata, v Novem mestu in v Ljubljani za Bežigradom. Koliko ljudi bo ostalo brez dela, še ni znano.

Kruh, pecivo in druge pekarske izdelke bodo v Žitu tako proizvajali le še na treh lokacijah, na Vrhniki, v Mariboru in na Viču v Ljubljani.

Cena pšenice, ki Žitu predstavlja najpomembnejšo vhodno surovino, se je od začetka napadov na Ukrajino povišala za več kot sto odstotkov. Ob upoštevanju še nedavnih podražitev energentov in dveh let nestabilnega poslovanja zaradi covida-19 je racionalizacija poslovanja razumljiva, poroča TV Slovenija.

»V to posodobitev bomo vložili več kot deset milijonov evrov, in sicer s ciljem avtomatizacije, boljše učinkovitosti in pa večje donosnosti pekarstva,« je za omenjeno televizijo pojasnila generalna direktorica Žita Karmen Pangus.

Proizvodnja testenin na sedežu podjetja v Ljubljani zaenkrat ostaja. So pa po besedah Pangusove analize pokazale, »da se bodo določeni proizvodni programi v bistvu nadaljevali v skupini Podravka«.

Koliko ljudi bo ostalo brez dela, ta trenutek še ne želijo razkriti. Je pa Pangusova pojasnila, da bodo nekaterim zaposlenih ponudili nova delovna mesta, jih prerazporedili v nove obrate, vsekakor pa bodo tistim, ki si želijo predčasne upokojitve, to tudi omogočili. V Žitu obljubljajo, da bodo odpuščali oz. upokojevali v dogovoru s sindikati, tisti, ki bodo ostali brez dela, bodo upravičeni do odpravnine.