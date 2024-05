Vino Euro 2024: Vinarji brcajo žogo in gradijo mostove (FOTO)

Na Portugalskem so prepričani, da najboljši prašič(k)i prihajajo prav z območja, ki se imenuje Bairrada. Ta pa ni le prestolnica pečenih odojkov (leitao), temveč tudi zibelka portugalskih rdečih, predvsem pa penin. Večino teh ustvarijo na tem območju, ki je v obliki črke L, njena podolgovata hrbtna stran pa poteka vzdolž atlantske obale, začne se južno od Porta in konča severno od Lizbone. Obalni pas je potem tisti, ki daje Bairradi tudi toliko hladnejše in zmernejše podnebje, te nižje temperature pa pomagajo preprečevati, da bi njihovo grozdje doživelo čezmerno zrelost.

Kombinacija svinjine in njihove penine pa je popolna: če na eni strani maščoba blaži tanine v vinu, na drugi to bogato maščobo pivnajo in zmanjšujejo – kiselkaste penine. S to kombinacijo se že od torka, ko so prispeli, ubadajo tudi slovenski vinarji, združeni v Vinski reprezentanci Slovenije. Zbrali so se namreč v Bairradi, regiji, ki prireja že 7. evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu, imenuje se Vino Euro 2024.

Vse skupaj se je začelo v Mealhadi, v tamkajšnji kinodvorani Messias. Prvenstvo je odprl Antonio Jorge Franco, predsednik te regije, ki je tudi pomembna kmetijska sila na Portugalskem. Na slovesnem odru se mu je pridružil Danilo Steyer, kralj tramincev, sicer pa je Steyer tudi podpredsednik Uenfw, združenja, ki prepleta nogomet in vinarstvo. Gre za obsežno tekmovanje, na katerem si udeleženci izmenjujejo vinogradniške in enološke izkušnje, promovirajo vinorodne okoliše in izdelke, blagovno znamko. Na koncu pa vse skupaj zabelijo še na nogometnem igrišču.

Športni duh in umetnost vinarstva

»Vinarska skupnost je nadvse pomembna tudi za portugalsko gospodarstvo. Še zdaleč ne gre samo za pijačo, ki nas dela srečnejše, gre za stanje duha, za izjemno priložnost!« je gromko poudaril in utemeljil Paulo Vida, napadalec, ki se je vpisal v zgodovino portugalskega nogometa in dosegal pomembne gole tudi v portugalskem dresu. »Ta panoga vključuje namreč nešteto delovnih mest. Zato ima dogodek takšen pomen, gre za sejem nacionalnega pomena, največji doslej. Med 400 gosti iz tujine so namreč tudi predstavniki pomembnih podjetij. No, potem pa je tu še nogomet, igra, v kateri vsi tako neizmerno uživamo.« Sploh pa Portugalci, nogometna velesila.

Tudi slovenska delegacija z Danilom Steyerjem na čelu​ se je pridušala, da bodo kot udeleženci Vina Eura 2024 praznovali in slavili evropsko enotnost ter prijateljstvo; zvezo med športnim duhom in umetnostjo vinarstva. Vsaka odigrana tekma in vsaka kapljica vina bo v teh dneh odražala predanost in strast, ki ju v svoje delo vlagajo vinarji. Kot smo izvedeli, še zdaleč ne gre za obsedenost z zmago: gre za uživanje sadov trdega dela in spoštovanje kulturne raznolikosti, zaradi katere je Evropa ne nazadnje tudi tako bogata in edinstvena. Vino Euro pa je obenem priložnost za učenje od sosedov, za gradnjo mostov in krepitev cehovskih vezi.

Ker pa gre vseeno za tekmovanje, za katero so se tudi naši vinarji – ob vsem delu, ki ga imajo v vinogradih – zavzeto pripravljali, naj vendarle zapišemo, da se je slovenska vrsta v Lusu najprej pomerila z domačini in odigrala izenačeno (0:0), v kraju Oliveira do Bairro po srditem boju in dveh rdečih kartonih klonila pred Avstrijci (1:2), potem pa v Anadii igrala še enkrat izenačeno, in sicer z Madžari (1:1). Strelec obeh naših golov je bil Matej Vračko, nekoč igralec NK Maribor, danes pa uspešen vinar z Grušene.

