V začetku aprila je 86-letni plavalni veteran Viktor Andrej Suša na Dunaju v Avstriji za tri sekunde in pol izboljšal svoj najboljši čas v plavanju na 50 metrov hrbtno. »Čudež pri 86 letih,« pravi njegova hči Barbara Suša, s katero sta zadnjih šest let ob plavalnih bazenih in v njih nerazdružljiva. Oba kot plavalca veterana osvajata najvišje lovorike. In koroni navkljub sta si za leto 2021 priplavala vsak svoj pokal: »Oče za drugo mesto v kategoriji od 85 do 89 let, jaz pa za tretje mesto v kategoriji od 45 do 49 let,« nam pove Barbara, ki se razdaja tudi kot prostovol...