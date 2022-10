»Saj se nerad spominjam delovne nesreče, ki mi je za vedno spremenila življenje, a o njej govorim predvsem zato, da tistim, ki morda obupavajo nad življenjem, dokažem, da se vse da, le volja in vztrajnost sta potrebni,« pravi simpatični in zgovorni Vid Zupančič iz Podlipe, vasice, ki leži le lučaj od Rake pri Krškem. 20-letnik je nesrečo doživel pred petimi leti in pol – star je bil 14 let, ko je izgubil levo nogo. Električno koleno Z Brunom, psom, ki je pred dobrimi petimi leti očitno čutil, da se Vid bori za življenje. FOTO: Osebni arhiv »Bil je povsem običajen da...