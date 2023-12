VIDEO: »Zmagal sem na tekmovanju in postal poslovodja«

»Po maturi sem kot študent delal na Petrolu in se potem zelo hitro zaposlil. Čez nekaj časa sem se vključil v tekmovanje in postal poslovodja,« nam svojo karierno pot na Petrolu oriše Žiga, poslovodja na prodajnem mestu v Kranju. Gre pravzaprav za redno letno tekmovanje med prodajalci iz vse Slovenije in to je ena od številnih priložnosti, da se izkažejo in opozorijo nase.

Njegovo napredovanje je bilo edinstveno, vendar vsekakor ni to edina pot za doseganje ciljev na Petrolu. »To je samo ena možnost. Seveda se napreduje predvsem z učenjem in marljivostjo.« To potrjuje tudi naš naslednji sogovornik Grega, ki je prav tako poslovodja: »Izkazal sem se že kot prodajalec, in ko se je sprostil prostor za pomočnika, sem prevzel to mesto. Očitno so v meni prepoznali potencial in mi dali priložnost.« Napredovanje je tudi najbolj zaznamovalo njegovo delo na Petrolu: »Ko vidiš, da je tvoj trud poplačan, da je vreden. Najprej včasih niti nimaš tega občutka, vendar vidiš, da je. In to je res dober občutek.«

Grega je najbolj ponosen na svojo ekipo. Pravi, da so najboljši! FOTO: Črt Piksi

Kdor želi, se lahko dodatno izobražuje

Tako Žiga kot Grega poudarjata, da Petrol svojim zaposlenim ponuja ogromno možnosti za stalno učenje in izobraževanje. »Izobražujejo se lahko tako prodajalci kot vodje. Učijo nas delati z ljudmi in zaposlenimi. Imamo tudi možnost učenja dodatnega jezika. To so neobvezna izobraževanja, in če imaš željo po dodatnem znanju, ti jo na Petrolu uresničijo.« To so, pravita, tudi pravi temelji, na katerih se lahko zgradijo pristni medosebni odnosi v podjetju. »Veliko je spoštovanja in posluha za vsakega izmed nas,« se strinjata, in to spoštovanje se odraža od zgoraj navzdol. »Smo veliko podjetje in v velikih podjetjih se ti odnosi lahko izgubijo, ampak naši delodajalci se res trudijo, da se opazi tudi najmanjši člen ekipe,« pove Žiga in še poudari: »Največje zadovoljstvo mi prinašajo zadovoljni zaposleni, to je najpomembnejše.« Prav ti odnosi so postali najmočnejši povezovalni člen, ki vsem ekipam na različnih prodajnih mestih na Petrolu dodaja novo energijo za delo.

Žiga se je izkazal na tekmovanju za najboljšega prodajalca v Sloveniji in dobil priložnost za napredovanje. FOTO: Črt Piksi

Tako nastane ekipa, kot smo jo spoznali v Kranju. »Značilnosti dobrega prodajalca na Petrolu so nasmejanost, zgovornost in dobra energija, ki jo stranka začuti, že ko stopi skozi vrata.« In Žigova izjava nedvomno najbolje povzame tudi naše vtise v Kranju.

To potrjuje tudi ženski del ekipe. »Tukaj se že vse od vsega začetka počutim zelo dobro,« takoj pove Amila. »Ko sem se zaposlila, sem bila malo negotova in živčna, ampak sem se v ekipo takoj vklopila. Tukaj se zelo dobro počutim. Skoraj tako kot doma.«

Dekleta vedno držijo skupaj. FOTO: Črt Piksi

Temu takoj pritrdi tudi Laura, ki bo januarja praznovala prvo obletnico na Petrolu: »Res smo super ekipa in si veliko pomagamo, kar sem spoznala že po nekaj dneh dela v prodajalni.« Službo na Petrolu ji je predlagala prijateljica.

»Na Petrolu je prav luštno,« doda tudi Natalija. »Prav fajn se imamo, in ker delamo v mestni prodajalni, je prav super, saj je veliko rednih strank in smo se na njih prav navezali.« Petrolova velika družina se tako širi tudi med številne stranke, ki vsak dan prihajajo tudi zgolj na hitro pozdravit svoje najljubše petrolovce.

Postanite del vesele ekipe prodajalcev Petrol. FOTO: Črt Piksi

Petrolovi prodajalci so prvi obraz družbe in so tisti srčni posamezniki, ki vam bodo takoj priskočili na pomoč – bodisi glede vašega vozila, pri hitrem nakupu v trgovini ali pri vplačilu loterijske srečke. »Delo z ljudmi je izjemno izpolnjujoče, veliko se lahko naučimo od naših strank,« se strinja ekipa na Petrolu, ki pravi, da je najljubši trenutek dela vedno prav takrat, »ko se stranke nalezejo naše pozitivne energije in ko imajo morda malo slabši dan, pa jim pomagamo do nasmeha.« In to so glavne veščine dobrega prodajalca na Petrolu.

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust je na voljo ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

Naročnik oglasne vsebine je Petrol.