Veter podiral drevesa, elektro in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov

Močan veter je danes povzročal obilo preglavic predvsem v severnem, vzhodnem, jugovzhodnem in osrednjem delu Slovenije. Veter je podiral drevesa, elektro in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest, zaradi vetra sta bili zaprti tudi smučišči na Krvavcu in Kaninu.

Po do sedaj zbranih podatkih so regijski centri za obveščanje zabeležili 215 dogodkov. Za odpravljanje posledic močnega vetra je bilo aktiviranih šest poklicnih in 93 prostovoljnih gasilskih društev. Največ dela so imeli gasilci, delavci komunalnih in cestnih služb in delavci elektro podjetij na območjih Regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Ljubljana, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec in Trbovlje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Veter je težave povzročal tudi v prometu. Med drugim je sunek vetra v bližini naselja Breg pri Litiji prevrnil prikolico tovornega vozila, v katero se je zaletelo mimo vozeče osebno vozilo.

Zaradi poškodb daljnovodov je bilo brez oskrbe z električno energijo nekaj odjemalcev na področju Hrastnika, Zagorja ob Savi, Ljutomera in Lendave. Tudi na območju Kamnika in Komende ter v Zasavju je prišlo tudi do izpadov električne energije. Po podatkih s spletnih strani Elektra Ljubljana je bilo okoli 12. ure brez elektrike 2716 odjemalcev, a so težave do zdaj že odpravili.

Najmočnejše sunke vetra v gorah so zmerili na Kredarici (165 kilometrov na uro), Krvavcu (117 kilometrov na uro), Voglu (sto kilometrov na uro) in Rudnem polju (91 kilometrov na uro), je na Twitterju zapisala agencija za okolje (Arso). Zaradi vetra danes nista obratovali smučišči Krvavec in Kanin.

Zelo vetrovno je tudi nižje. Najmočnejši sunek vetra je bil po nižinah izmerjen na postaji Ljubljana-Bežigrad pri 76 kilometrih na uro, kar je za severnik neobičajno veliko, je Arso zapisal na Twitterju. Nekoliko višje na postaji Trojane-Limovce je zapihalo do 94 kilometrov na uro.

Pozno popoldne se je severnik začel umirjati. Na vzhodu in severu lahko posamezni sunki sicer še vedno presežejo hitrost 70 kilometrov na uro.