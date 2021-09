Veselinovič odstopil: Ne bom sodeloval pri teptanju novinarske avtonomije

Direktor STA Bojan Veselinovič je danes sporočil, da so bili pogovori z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021 neuspešni. Tako je nadzorni svet STA obvestil, da odstopa s funkcije direktorja STA. »Pri teptanju novinarske avtonomije ne bom nikoli sodeloval,« je zapisal Veselinovič. »Ne morem in nočem pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo Slovenska tiskovna agencija opravlja brezplačno zdaj že 273. dan.«



Ob tem je Veselinovič spomnil na zakonsko dolžnost države, da mora mesečno plačevati javno službo STA, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče. »To je dolžna letos storiti tudi brez pogodbe, pa smo se o njej kljub temu pogajali. Žal se je izkazalo, da gre le za novo obliko namernega zavlačevanja z vedno novimi zahtevami.« Rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon, sta po njegovem »očitno v nasprotju s političnimi interesi sedanje vlade«.

