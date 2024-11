Veseli december konec novembra

Na Vrhniki je že vse pripravljeno, da se danes, 22. novembra, začne Veseli december. Poskrbeli bodo za odlično vzdušje. »V čudovito okrašeno mesto ves december vabijo številne praznične aktivnosti, ki trajajo od konca novembra pa vse do začetka novega leta,« so povedali na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika.

Veseli december na Vrhniki je pred leti zaživel s postavitvijo drsališča v športnem parku. Drsanje je za vse obiskovalce brezplačno; drsališče bo odprto vsak dan od ponedeljka do četrtka od 16. do 20. ure, ob petkih od 16. do 22. ure ter ob sobotah od 10. do 22. ure in ob nedeljah od 10. do 20. ure.

Letošnji dan dobrodelnosti bo v soboto, 21. decembra, ob 10. uri.

Med novoletnimi počitnicami bo odprto vsak dan od 10. do 20. ure, 24. decembra od 16. do 18. ure in 1. januarja 2025 od 12. do 20. Danes bo drsališče izjemoma odprto od 15. ure dalje, so povedali na Zavodu Ivana Cankarja.

Prazničnih dni si ni mogoče predstavljati brez nastopa šolskih zborčkov in prihoda parkeljnov.

Kulturno-zabavni program

V razsvetljeni športni park poleg drsališča vabi kulturno-zabavni program. Tradicionalnega veselega decembra si ni mogoče predstavljati brez odprtja z ognjeno predstavo, nastopov šolskih zborčkov in prihoda parkeljnov. Hkrati bo sejem, na katerem se bodo predstavili lokalni umetniki in obrtniki, pri njih boste lahko kupili različne dobrote in darila.

Lionsov levček vabi na dan dobrodelnosti.

Program se bo nadaljeval s prihodom sv. Miklavža in čarobnim pohodom z baklami na Sv. Trojico. In seveda smučarskim sejmom, božično tržnico Cankarjeve osnovne šole, plesnimi nastopi, otroškimi predstavami in koncerti ter se zaključil s silvestrovanjem.

Ledeni sejem kulinarike

Danes bodo pripravili Ledeni sejem kulinarike, umetnosti in obrti, ki bo potekal od 16. ure, ponudil bo priložnost za raziskovanje unikatnih izdelkov lokalnih umetnikov in obrtnikov. Predstavili se bodo lokalni kulinarični mojstri z raznoliko ponudbo zimskih okusov, ki bodo zadovoljili tudi najzahtevnejše brbončice. Ob 17. uri bodo z vrhniškim županom Danielom Cukjatijem in s prižigom tisočerih lučk ustvarili čarobno vzdušje.

Prižig lučk bo pospremil pester program, ki ga bodo za vas pripravili Ledena kraljica, pevski zbor Kuštravci (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika), ognjena predstava, Pihalni orkester Vrhnika in plesalci Plesnega studia United.