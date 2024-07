Vesel bo moral še počakati, vlada odložila odločanje

Vlada je na današnji seji odložila odločanje o kandidatu za evropskega komisarja, ki je bilo sicer na dnevnem redu, je po seji sporočil urad vlade za komuniciranje. Kot so pojasnili, so se za to odločili, ker vlada še ni prejela obvestila institucij EU, na podlagi katere predlaga kandidata.

Vlada bo postopek nadaljevala na naslednji redni seji

Gibanje Svoboda je za komisarja predlagalo nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, njegovo kandidaturo so podprli tudi Socialni demokrati.

Kljub pozivu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je bila prejšnji teden v Evropskem parlamentu izvoljena za nov petletni mandat, naj države članice v Bruselj za komisarski stolček posredujejo ime kandidata in kandidatke, Slovenija vztraja pri enem kandidatu.

Vlada je obravnavo predloga kandidature nekdanjega predsednika računskega sodišča, ki so ga kot kandidata v največji vladni stranki predstavili že na aprilskem strankarskem dogodku pred evropskimi volitvami, začela junija.

Junija so tudi napovedali, da bodo postopek nadaljevali, ko bodo od pristojnih institucij EU prejeli poziv za posredovanje imena komisarskega kandidata.

Pred dokončno potrditvijo mora sicer vlada skladno z veljavno slovensko zakonodajo ime kandidata poslati še v DZ, kjer kandidata čaka predstavitev pred delovnim telesom, pristojnim za evropske zadeve, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo. To mnenje za vlado ni zavezujoče.

Sledila bo predstavitev kandidata v Bruslju

Von der Leyen bo pogovore s komisarskimi kandidati začela sredi avgusta, zatem jim bo razdelila področja, za katera bodo pristojni. Predvidoma oktobra oziroma novembra bodo zaslišanja in potrjevanje kandidatov na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, nova komisija pa bi lahko po potrditvi v Evropskem parlamentu mandat nastopila proti koncu leta.