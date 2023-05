Veliko zastojev na cestah! Poglejte, za koliko se podaljša pot

Zaradi praznika v nekaterih državah ponekod nastajajo zastoji. Na to smo opozarjali že včeraj. Razlog tiči v današnjem prazniku v nekaterih državah, zaradi katerega se jih veliko odpravlja proti morju. Trenutno se poti proti morju podaljšajo za več kot eno uro. Od Maribora do Ljubljane potniki potrebujejo uro časa več kot sicer, od Ljubljane do Kopra uro in pol več. Preden se odpravite na pot, preglejte trenutne razmere in se od doma odpravite prej. Pričakujte zastoje tudi v nedeljo.

Portal Promet.si poroča o naslednjih zastojih:

Na ljubljanski obvoznici:

na zahodni obvoznici od šentviškega predora mimo Kozarij proti Brezovici; na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Malencam;

na južni obvoznici od Malenc mimo Kozarij proti Brezovici;

na severni obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami iz smeri Bizovika in Sneberij.

Na štajerski avtocesti:

med Šentiljem in Pesnico iz smeri Šentilja, zamuda skoraj uro.

med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, 3 km.

Na gorenjski avtocesti:

med Jesenicami vzhod in Lescami, pred delovno zaporo proti Ljubljani, 1 km;

med Brodom in Kosezami proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid.

Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Na pomurski avtocesti med Pernico in pokritim vkopom Močna proti Murski Soboti.

Na regionalni cesti Šentilj–Pesnica.

Ovire na cestah

Okvare vozil:

Zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti med Selom in Ajdovščino v smeri proti Razdrtemu.

Oviran promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos v smeri proti Kopru.

Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom proti Vrtojbi, Italiji.

Zaradi vode na vozišču je promet oviran na nekdanji hitri cesti skozi Maribor pred Pesnico proti Šentilju.