Veliko sodno dvorano so napolnili sami srednješolci (FOTO)

Kar zanimivo in pestro »učno« snov so na ljubljanskem višjem sodišču predelali dijaki tretjega letnika Gimnazije Vič. Za nekaj ur so namreč prevzeli vloge sodnikov, tožilcev, obrambe in tudi obtoženega ter pod budnim očesom vodje kazenskega oddelka na Višjem sodišču v Ljubljani, višjega sodnika Borisa G. Hrovata, uspešno izpeljali simulacijo glavne obravnave.

Gimnazijci so sicer obiskali Vrhovno sodišče RS ter v okviru obiska aktivno sodelovali pri prvi izvedbi omenjene simulacije glavne obravnave v fiktivni kazenski zadevi.

FOTO: Vrhovno sodišče RS

Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik Vrhovnega sodišča dr. Miodrag Đorđević, ki je ob tej priložnosti na kratko predstavil svojo poklicno pot in izrazil navdušenje nad angažiranostjo dijakov pri izvedbi tako pomembnega projekta. V nadaljevanju je vodja Službe za odnose z javnostmi mag. Jaša Vrabec na kratko predstavil značilnosti slovenskega sodnega sistema.

Bodoči pravniki

Vse to je zelo zanimalo morebitne bodoče pravnike, ki so zatem izvedli simulacijo glavne obravnave, ki se je, tako kot dejanske kazenske zadeve na sodiščih, začela z oklicem in vabilom sodne zapisnikarice vsem prisotnim, naj vstopijo v sodno dvorano.

FOTO: Vrhovno sodišče RS

Tam je stranke in javnost že čakal (dijaški) sodni senat. Dijaki, ki so se odločili za aktivno sodelovanje v sodnem postopku, so prevzeli vloge strank v postopku, to je obtoženca, tožilstva in obrambe, ter zasedli svoja mesta v sodni dvorani. Nato se je začela obravnava v kazenski zadevi predrzne tatvine, ki naj bi jo storil 22-letni Adam Adamič. Pod budnim očesom vodje kazenskega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani, višjega sodnika Borisa G. Hrovata, so dijaki izvajali dokaze, podali zaključne besede ter v sodelovanju z javnostjo, ki so jo predstavljali njihovi sošolci, tudi odločili o krivdi obtoženega Adamiča.

FOTO: Vrhovno sodišče RS

FOTO: Vrhovno sodišče RS

Sodnik Hrovat, ki je z usmerjanjem dijakov aktivno sodeloval tudi med samo simulacijo, je bil udeležencem med izvedbo dogodka in po njem na voljo za številna vprašanja, povezana s kazenskimi postopki in kazenskim sodstvom. Po zaključku simulacije pa je nekaj časa namenil še predstavitvi svoje karierne poti in poklicnih izzivov, s katerimi se srečujejo sodniki.

Vrhovno sodišče RS je simulacijo pripravilo v okviru projekta približevanja sodstva mladim, da bi jih na osnovi praktičnih primerov seznanili z delovanjem sodstva, predstavili delo sodnikov ter različne vrste sodnih postopkov. S tem želijo pri mladih vzbuditi zanimanje za delovanje države in njenih podsistemov ter jih spodbuditi k aktivnemu vključevanju v razprave o pravni državi.