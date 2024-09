Veliki povratnik: Erjavec z novo stranko novembra, njeno ime je še skrivnost

Karl Erjavec se zares vrača v politiko. Kot je dejal za Topnews.si: »Sedaj je prišel čas, da bomo ustanovili stranko, in sicer nekje v drugi polovici meseca novembra,«.

Karl Erjavec je izkušeni politik, ki je dolgo vodil stranko Desus in bil minister v številnih vladah.

Kot je dejal Erjavec, bodo v novi stranki sodelovali tudi nekdanji ministri in ministrice.

Stranka že ima ime, ki pa ga Karl Erjavec še ni želel razkriti: »Program temelji na štirih stebrih: Prvi steber so upokojenci, zdravstvo in šolstvo, drugi steber varnost in migracije, tretji steber gospodarstvo in kmetijstvo in četrti steber pa je podnebna politika«. Je pa dodal, da bodo sredinska stranka in želijo zlasti pospešiti izvozno gospodarstvo.