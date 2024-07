Bo Karel Erjavec naredil novo stranko in se kmalu vrnil v politiko? To je povedal (VIDEO)

Karl Erjavec velja za enega izmed vidnejših politikov v zgodovini naše države, saj je kot minister sodeloval v več vladah, bil pa je tudi dolgoletni predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Po dolgih letih političnega udejstvovanja je januarja 2020 na kongresu stranke DeSUS, naznanil odstop z ministrske funkcije in umik iz politike ter javnega življenja. Dobro leto po umiku se je vrnil v politiko ob konstruktivni nezaupnici vlade Janeza Janše, da bi postal novi predsednik vlade, a se to ni zgodilo, saj je predlagateljem poskus spodletel. Konec lanskega leta se je šušljalo, da se bo ponovno vrnil na politični parket. Zdaj pa je o morebitni vrnitvi spregovoril tudi sam.

V pogovoru, ki ga je objavila spletna stran topnews.si, je Erjavec dejal, da ga ljudje nagovarjajo, da bi se vrnil v politiko. »Opravljam določene pogovore in v jeseni se bom odločil, ali bomo ustanovili kakšno novo stranko,« je dodal in pripomnil, da trenutni politiki manjka veščin in nekaj izkušenosti.

»Jaz mislim, da potrebujemo kakšno stranko, ki bi združevala ljudi, ki so že delovali v politiki, ki imajo neko politično kilometrino, ker ne glede na vse, časi so pa težki. Vemo, da svet zahteva tudi izkušene politike, ne samo vedno nove obraze,« je še dejal Erjavec.