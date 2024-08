Karl Erjavec se vrača v politiko

Poročali smo že, da večkratni nekdanji minister razmišlja o ustanovitvi nove stranke. Zdaj pa je to tudi napovedal.

Izkušeni politik, ki je dolgo vodil stranko Desus in bil minister v številnih vladah, je po slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem napovedal vrnitev v slovensko politiko. Ustanovil bo namreč novo stranko.

Napoveduje, da se bodo v njej osredotočali na gospodarske razvojne politike, zagovarjali pa podoben odnos do socialne države in upokojencev, kot so ga v Desusu.