Velika nevarnost v delu Slovenije, zaprli so ceste

Zapori regionalne ceste Bovec-Trenta, ki so jo zaprli v soboto zvečer, se bo danes pridružila še zapora regionalne ceste Bovec-Log pod Mangartom. Cesti so preventivno zaprli, saj so količine snega na pobočju nad cesto velike in se lahko hitro sprožijo, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) BovecNa snežne plazove opozarja tudi Agencija RS za okolje (Arso), s katero je bovški štab CZ nenehno v stiku. Velika nevarnost snežnih plazov je do ponedeljka popoldan zaradi vremenskih pogojev, visoke snežne odeje in odjuge z dežjem.Pobočja nad cestami so danes pregledali in ugotovili, da so nad cesto še velike količine snega, v dolino je doslej splazilo le okoli četrtino vse grozeče snežne gmote.