Nad Evropo 'krvavi' oblaki, prihodnji teden pa še arktičen mraz

Močni južni vetrovi so k nam prinesli puščavski pesek iz Maroka in Alžirije. O peščenem viharju na jugu je poročal pred dnevi že slovenski vremenoslovec, ki je zapisal, da bo veter dvignil prah in ga prenesel nad velik del Evrope. Pri nas naj bi sledove peska opazili danes, medtem ko so ga drugod že v soboto.Prah je idilične s snegom pobeljene pokrajine povsem spremenil. Lovci na nevihte pogosto takšen pojav imenujejo blatni ali krvavi dež. Puščavski pesek je že dosegel Francijo, Švico, Nemčijo, Avstrijo, kmalu naj bi prišel tudi do Češke, Italije, Slovenije in Madžarske.Če vas je v teh toplejših dnevih zamikalo, da bi pospravili svojo zimsko opravo, nikar ne prehitevajte. Vremenoslovci namreč napovedujejo, da nas bo v drugi polovici tedna dosegel zelo mrzel arktičen zrak. Ocenjujejo, da se bodo temperature na 1500 metrih nadmorske višine spustile do okoli –20 °C. Ljubitelji vremena na vreme.si napovedujejo, da bi se lahko po nižinah spustilo krepko pod –15, v mraziščih celo do –30 °C. Dnevne temperature se bodo gibale pod lediščem.Arso opozarja, da bo danes ob padavinah in taljenju snega prišlo do velikih pretokov rek. Najprej bodo narasle v zahodni in severni Sloveniji, zvečer in v noči na ponedeljek pa se bo povečala vodnatost rek tudi v osrednjem in južnem delu države. Zlasti v predalpskem svetu so možna manjša razlivanja.