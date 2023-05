Dončićeva velika gesta, plačal bo stroške pogreba žrtev

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v četrtek prek družbenih omrežij sporočil, da ga je smrtonosni strelski napad na beograjski osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, močno pretresel. Zato se je odločil, da bo kril stroške pogreba žrtev in plačal tudi za psihološko svetovanje družinam žrtev, sošolcem in prizadetemu osebju.

»Zaradi tragedije in izgubljenih otroških nedolžnih življenj imam strto srce! Moje misli so z družinami žrtev in s celotno skupnostjo, ki jo je prizadela ta tragedija. Moja fundacija ob tem težkem dogodku podpira vse družine, učence in učitelje OŠ Vladislava Ribnikarja,« je zapisal Dončić prek twitterja in dodal, da je zavezan tako takojšnji kot dolgoročni podpori vsem prizadetim.

Ljubljančan bo pomagal prek svoje fundacije Luka Dončić. »S fundacijo iščemo načine za takojšnjo in dolgoročno podporo učencem, učiteljem in družinam, ki jih je prizadelo streljanje na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja,« je še zapisal Dončić, ki je sezono 2022/23 v ligi NBA končal po rednem delu.

Dončić je s srbsko prestolnico močno povezan, saj na tem območju živijo njegova babica, teta, stric in bratranec. Njegov oče Saša Dončić je bil rojen v Srbiji.

Strelska pohoda v Srbiji sta močno pretresla regijo. FOTO: Milos Tesic/ataimages/pixsell Pixsell

Srbija se je sicer samo dva dneva po tem streljanju znašla v novem strelskem napadu, v katerem je bilo ubitih osem ljudi, najmanj trinajst pa je ranjenih. Napad naj bi izvedel 21-letni moški z avtomatskim orožjem.