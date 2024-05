Kako jim je bilo nerodno! Dončića med novinarsko konferenco prekinil žgečkljiv zvok (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so na drugi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA premagali Oklahoma City Thunder. Ključni igralec je bil tudi tokrat Luka Dončič z 29 točkami, 10 skoki, sedmimi podajami, tremi ukradenimi žogami in blokado.

»Žoga je odlično krožila, s čimer smo si priigrali veliko odprtih metov. To je bila ena najtežjih tekem, ki sem jih doslej igral. Zelo dobro sem začel in imel pomoč v soigralcih. Tudi Washington je igral izjemno. Večkrat mu moramo dati žogo. Vsa ekipa je iztisnila maksimum za današnjo zmago,« je po tekmi dejal Dončić, ki je številnim manjšim poškodbam dodal novo, saj mu je med tekmo krvavelo koleno.

Lukove poškodbe niso hude

Podrobnosti o poškodbah po tekmi ni želel razkriti novinarjem. »Poškodbe niso resne. Tokrat mi je Wallace stopil na nogo, a sodniki niso zapiskali osebne napake. Bolj pomemben je ta veliki boj. Oklahoma ima odlično mlado ekipo, ki je osvojila prvo mesto v rednem delu.«

Med novinarsko konferenco po tekmi pa je prišlo tudi do nerodne situacije, ko je nekdo od prisotnih po nesreči glasno predvajal zvok pornografskih vsebin, ki je vse spravil v zadrego. Luka se je nasmejal, sklonil glavo in dejal: »Upam, da to ni v živo,« in sprožil dodaten val smeha.

Naslednja tekma bo že v soboto ob 21.30 v Dallasu, kjer bo tudi četrti obračun.